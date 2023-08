Microsoft kündigt das Ende seines Visual Studio für den Mac an

Microsoft-Produkte sind auf anderen Plattformen längst nicht so erfolgreich, wie es unter Windows der Fall ist. Das zeigt sich nun an einem weiteren Beispiel: Der Hersteller kündigte an, die Mac-Version seiner Entwicklungsumgebung Visual Studio einzustellen.

Noch ein Jahr

VS Code soll es richten

Microsoft Visual Studio Code - Code-Editor

Zusammenfassung Microsoft stellt Mac-Version von Visual Studio ein

Version 17.6 ist das letzte Release, Support endet 31.08.2024

Entscheidung aufgrund geringer Nutzung und alternativen Angeboten

Microsoft konzentriert sich auf Optimierung von Visual Studio für C# Dev Kit

Visual Studio für Mac erhält keine neuen Framework-, Laufzeit- oder Sprachunterstützung

Laufzeit- und Workload-Updates für .NET 6, .NET 7 und Mono-Frameworks weiterhin

Rudimentäre Unterstützung für .NET 8 in Visual Studio für Mac aktiviert

Wie Microsoft mitteilte , werde die Version 17.6 das letzte Release darstellen. Anschließend gibt es allerdings noch für ein Jahr Wartungsupdates und Sicherheits-Patches. Zum 31. August 2024 wird der Support für die IDE auf der Konkurrenz-Plattform dann endgültig enden.Man habe beschlossen, Visual Studio für Mac einzustellen, nachdem man das Feedback der Nutzer und die Nutzungsmuster sorgfältig analysiert habe, hieß es. Das bedeutet letztlich: Die Mac-Fassung wurde von zu wenigen Entwicklern genutzt und jene, bei denen es im Einsatz war, sehen es in der Mehrheit nicht als alternativlos an.Außerdem will Microsoft sich auf die Optimierung des Visual Studio konzentrieren, das über das C# Dev Kit für das plattformunabhängige VS Code zugänglich und somit ohnehin auf allen modernen Betriebssystemen verfügbar ist. Wer das volle Visual Studio benötigt, kann letztlich auch eine der inzwischen recht zahlreichen Virtualisierungs-Umgebungen nutzen."Mit der heutigen Ankündigung lenken wir unsere Ressourcen und unseren Fokus auf die Verbesserung von Visual Studio und VS Code und optimieren sie für die plattformübergreifende Entwicklung. Visual Studio für Mac wird keine neue Framework-, Laufzeit- oder Sprachunterstützung erhalten. In den nächsten 12 Monaten werden wir jedoch weiterhin wichtige Updates zur Verfügung stellen, wie beispielsweise Service-Updates für kritische Fehlerbehebungen, Sicherheitsprobleme und aktualisierte Plattformen von Apple ", so Microsoft.Auch die Laufzeit- und Workload-Updates werde man weiterhin bereitstellen, damit Entwickler wie gewohnt Anwendungen erstellen können, die auf .NET 6, .NET 7 und den Mono-Frameworks basieren. "Obwohl nicht offiziell unterstützt, haben wir auch rudimentäre Unterstützung für .NET 8 in Visual Studio für Mac zum Erstellen und Debuggen von Anwendungen aktiviert. Wir hoffen, dass wir mit diesen Zusagen und der Investition in die genannten Alternativen die Unterbrechung Ihres Arbeitsablaufs auf dem Mac minimieren können", hieß es weiter.