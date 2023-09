Aus für Surface Duo 1: Support-Ende in Kürze, letztes Update ist da

Microsoft hat für die beiden Doppel-Display-Smartphones Surface Duo 1 und Duo 2 neue Updates veröffentlicht: Es gibt sicherheitsrelevante Änderungen, aber keine neuen Funktionen. Interessant sind diese Updates aber dennoch.

Microsoft

Offizielles Support-Ende

Update-Inhalte

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Updates für Surface Duo 1 und Duo 2

Keine neuen Funktionen, nur sicherheitsrelevante Änderungen

Support für Surface Duo 1 endet vermutlich mit diesem Update

Offizielles Support-Ende ist für den 10. September 2023 festgelegt

Surface Duo-Projekt gilt als gescheitert

Denn zumindest für das erste Surface Duo, das Microsoft im Jahr 2020 auf den Markt gebracht hat, endet mit diesem Update nun vermutlich der Support.Es gilt als unwahrscheinlich, dass Microsoft in den nächsten Tagen noch ein Update veröffentlichen wird. Das Ende für die offizielle Geräte-Unterstützung wurde bereits vor geraumer Zeit auf den 10. September 2023 festgelegt.Microsoft hatte beim Marktstart des innovativen Klapp-Smartphones Updates für drei Jahre versprochen und, so wie es derzeit den Anschein hat, besteht auch keinerlei Interesse, dieses Versprechen zu erneuern und ein späteres Support-Ende festzulegen.Das Projekt Surface Duo gilt schon lange als im Tiefschlaf versunken, wenn nicht sogar tot. Die Surface Duo-Geräte haben nicht den Erfolg eingefahren, den sich Microsoft erhofft hatte. Selbst bei den monatlichen Sicherheits-Updates gab sich Microsoft zuletzt kaum noch Mühe. Das jetzt erschienene Update basiert auf dem August-Patch von Google, hätte also auch schon in der zweiten August-Woche erscheinen können.Google selbst hatte das Android-Sicherheitsupdate wie immer Anfang des Monats gestartet und ist nun bereits beim September-Patch angekommen.Besitzer eines Surface Duo 1 erhalten jetzt die Firmwareversion 2022.902.48. Das Surface Duo 2 bekommt die Version 2023.429.67. Soweit das von Microsoft kommuniziert wurde, enthält der Patch jeweils die Änderungen des Android Security Bulletin von August 2023, schließt also eine Reihe an Schwachstellen. Weitere Informationen zu dem Update wurden nicht zur Verfügung gestellt.Microsoft lädt am 21. September zum nächsten großen Microsoft-Event ein . Erwartet wird dabei die Vorstellung neuer Surface-Geräte, vermutlich mit extra KI-Funktionen - aber kein neues Surface Duo.