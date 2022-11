Amazon kündigt lange ersehntes Matter-Update für Echo-Geräte an

Der mit Spannung erwartete Matter-Standard für das Smart Home nimmt langsam Fahrt auf. Amazon ist einer der letzten Hersteller, der Matter für ausgewählte Echo-Geräte im Dezember verteilen wird. Dies ist Teil einer ersten Version, die sich auf Android-Geräte konzentriert.

5. Generation Echo Dot und Echo Dot mit Uhr

4. Gen. Echo, Echo Dot, und Echo Dot mit Uhr

3. Generation Echo, Echo Dot und Echo Dot mit Uhr

2. Generation Echo Show 5 und Echo Show 8

3. Generation Echo Show 10

Echo Show 5 und Echo Show 8

Echo Studio

Echo Input

Echo Flex

Echo Plus v2

Zusammenarbeit mit Samsung

iStock / Getty Images

Amazon gibt nun bekannt, bereits im folgenden Monat Dezember, den Update-Rollout von 17 Echo-Lautsprechern , -Hubs und -Displays mit einem Matter-Support über Wi-Fi hinzuzufügen. Es wird auch erwähnt, dass das Thread-Protokoll nicht Teil dieses Updates ist. Gleichzeitig ist es nur mit Android kompatibel, während das Zubehör auf Smart Plugs, Smart Bulbs und Smart Switches beschränkt ist.Nach dem Update können diese Echo-Geräte als Matter-Controller eingesetzt werden. Nutzer sind dann in der Lage, Matter-fähiges Zubehör in der Amazon Alexa-App einzurichten. Im Folgenden findet Ihr eine Liste der ersten Echo-Geräte, die das Update erhalten werden:Ähnlich wie bei der Partnerschaft zwischen Google und Samsung arbeitet auch Amazon mit Samsung zusammen, um die plattformübergreifende Nutzung von Matter-Geräten zu ermöglichen. So werden z. B. die zu Amazon hinzugefügten smarten Geräte in der verbundenen Samsung SmartThings App angezeigt, mit der die Nutzer diese Geräte einfach synchronisieren können.Amazon fügt hinzu, dass sich die Unterstützung für iOS verzögert und voraussichtlich erst im nächsten Jahr kommen wird, da die notwendigen APIs noch nicht verfügbar sind. Außerdem möchte der Onlinehändler im gleichen Zeitraum das Thread-Protokoll einführen und den Matter-Standard auf weitere Echo-Geräte und intelligentes Zubehör ausweiten.Seid Ihr auch schon von dem neuen smarten Standard angefixt? Bericht uns doch gern einmal, welche Matter-fähigen Smart Home-Produkte Ihr so in Euren vier Wänden untergebracht habt.