Fairphone 5: Alles zum "fairen" Smartphone vorab - Preis, Details, Bilder

Das Fairphone 5 steht vor der Tür. In den nächsten Tagen wird die Vorstellung der neuesten Ausgabe des "fairen" Smartphones aus den Niederlanden erwartet. Wir haben schon jetzt sämtliche technischen Daten, viele Bilder und den Preis vorliegen.

Fairphone 5 wird noch sozialer, noch modularer

Mehr Module, Software mit Langzeit-Support

Qualcomm liefert speziellen Octacore-SoC mit bis zu 2,7 GHz

Größeres Display mit bis zu 90 Hertz

Zusammenfassung Fairphone 5 wird in den nächsten Tagen vorgestellt, Preis: 699 Euro

Fokus auf umweltverträglichen Bau, 70% Fairtrade und Recycling

Erhöhte Modularität für einfache Reparierbarkeit

8 Jahre Software-Support

6,46 Zoll OLED-Display, 8 GB RAM, 256 GB interner Speicher

Verbesserte Kamera mit zwei 50-Megapixel-Sensoren, 4K-Video

Akkukapazität von 4200mAh, Bluetooth 5.2, WiFi 6E, IP55

Vorstellung am 31. August, Verfügbarkeit Ende September

Die gleichnamige Firma will mit dem Fairphone ihr durchaus erfolgreiches Konzept fortsetzen, ein Smartphone möglichst sozial- und umweltverträglich zu bauen. Man hat damit ausdrücklich Kunden im Visier, denen genau diese Aspekte wichtiger sind als pure Leistung oder ein möglichst niedriger Preis. Mit 699 Euro unverbindlicher Preisempfehlung ist das Fairphone 5 daher auch nicht unbedingt günstig - und sogar noch einmal 120 Euro teurer als der Vorgänger.Dafür bekommt der Kunde aber auch einiges im Hinblick auf Hardware geboten, wobei Fairphone aber auch mit einem neuen Klimaschutzlabel für eine Reduktion des CO2-Fußabdrucks über die Nutzungsdauer des Geräts sorgen will. Außerdem steigt der Anteil der aus "Fair Trade"-Kooperationen und dem Recycling gewonnenen Materialien für das Fairphone 5 auf 70 Prozent, nachdem er zuvor bei 30 bis 40 Prozent gelegen hatte.Hinzu kommt, dass das Fairphone-Team das neue Modell noch stärker auf Modularität ausgelegt hat, um so die Reparierbarkeit weiter zu erleichtern. Insgesamt gibt es nun nicht mehr nur acht, sondern ganze elf Module, die vom Hersteller als Ersatzteil bestellt werden können. Neu kommen die Kameras, der Dual-SIM-Karten- bzw. MicroSD-Slot und der Vibrationsmotor als leicht austauschbare Module hinzu.Außerdem versucht Fairphone die Lebensdauer auch bezüglich Software zu steigern und verwendet deshalb einen Prozessor, für den man ganze sieben Jahre lang Support erhalten kann.Konkret wird im Fairphone 5 der Qualcomm QCM6490 Octacore-SoC verwendet, der eigentlich eher für Embedded- und Industrie-Anwendungen gedacht ist. Der Chip besitzt acht Rechenkerne und erreicht bis zu 2,7 Gigahertz, wobei die Leistung auf dem Niveau des Snapdragon 778G 5G liegen soll.Das Besondere ist hier aber eben, dass Qualcomm für den Chip längeren Softwaresupport anbietet, weshalb Fairphone verspricht, das Fairphone 5 die nächsten acht Jahre lang - also bis ins Jahr 2031 - mit Softwareupdates zu versorgen. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie viele Major-Upgrades für das ab Werk verwendete, praktisch unveränderte Android 13 in dieser Zeit erscheinen werden. In Sachen Security-Updates scheint man aber mit dem Fairphone 5 für die nächsten acht Jahre bestens gerüstet.Fairphone rüstet das neue Modell außerdem mit einem 6,46 Zoll großen OLED-Display aus, das bei einer Auflösung von 2770 x 1224 Pixeln eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz unterstützt. Das Panel ist natürlich wieder modular gestaltet, wodurch es sich leicht und schnell austauschen lassen soll. Der Arbeitsspeicher ist beim Fairphone 5 immer acht Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher grundsätzlich 256 GB fasst - andere Varianten gibt es nicht.Auch bei den Kameras will man beim Fairphone 5 ein deutliches Update bieten. Auf der Rückseite sitzen zwei 50-Megapixel-Sensoren, die jeweils mit "Premium-Linsen" versehen sind. Damit sollen die Nutzer auch im Ultraweitwinkel-Modus sehr hochauflösende Bilder anfertigen können. Selbst die Frontkamera nutzt einen 50-Megapixel-Sensor, sodass rundherum 4K-Video-Unterstützung geboten wird.Der Akku des Fairphone 5 5G wächst ebenfalls ein Stück: Laut Hersteller liegt die Kapazität jetzt bei 4200mAh, womit in Verbindung mit dem neuen Prozessor sehr ordentliche Laufzeiten erreicht werden dürften, die einen normalen Arbeitstag weit übertreffen. Zur weiteren Ausstattung gehören Bluetooth 5.2, WiFi 6E und ein nach IP55 zertifiziertes Gehäuse, dessen Rückseite sich dennoch ohne Weiteres abnehmen lässt, um den Akku zu wechseln.Das Fairphone 5 wird laut den uns vorliegenden Informationen am 31. August offiziell vorgestellt, bevor es dann ab Ende September im Handel verfügbar sein wird. Der Vorverkauf startet ebenfalls schon mit dem Termin der offiziellen Vorstellung. Die Kunden haben beim Kauf die Wahl zwischen Varianten in transparentem Gehäuse oder den Farben "Sky Blue" und Grau.