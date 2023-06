Fairphone 5 transparent: Bilder zeigen reparierbares Smartphone vorab

Das Fairphone 5 steht offenbar in den Startlöchern. Das neue Modell aus der Reihe von leicht reparierbaren und fair produzierten Smartphones modernisiert das Design erneut und ist jetzt erstmals vorab auf offiziellen Marketing-Bildern zu sehen.

Neues Design mit Kamera-Loch

Zusammenfassung Fairphone 5 modernisiert Design

Kameramodul und Position von SIM- und SD-Karten-Tray verändert

Kameras: Haupt- und Ultraweitwinkelkamera + Time-of-Flight-System

3 Farben: Hellblau, Schwarz/Grau, transparente Rückenabdeckung

Vermutlich Qualcomm-SoC, 6-8 GB RAM, 128-256 GB Flash-Speicher

Vorstellung in den kommenden Wochen

Spätestens mit dem Fairphone 4 schaffte es das gleichnamige niederländische Startup aus der Nische heraus und landete mit seinem möglichst fair und umweltschonend produzierten Smartphone, das auch noch leicht zu reparieren ist, auch bei den großen Netzbetreibern.Das Fairphone 5 soll diese Erfolgsgeschichte laut Android Authority fortschreiben und setzt dabei auf behutsame Erneuerung. So gibt es ein neues Display, bei dem ein zentral unterhalb des oberen Bildschirmrands angeordneter Ausschnitt für die Frontkamera davon zeugt, dass auch bei einem fair produzierten Smartphone mit einfacher Reparierbarkeit nicht immer breite Ränder oder veraltete Design-Elemente wie "Tropfen-Notches" in Kauf zu nehmen sind.Das Kameramodul auf der Rückseite wurde ebenfalls leicht verändert und die Positionen von SIM- und SD-Karten-Slot haben sich geändert. Bei den Kameras bleibt es wohl bei zwei Sensoren, die wahrscheinlich wieder eine normale Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera bieten. Hinzu kommt auch das aus dem 4er-Modell bekannte Time-of-Flight-System, das hinter einer runden Blende neben den Kameras auf der Rückseite steckt.Die Fairphone-Macher wollen das Fairphone 5 offensichtlich in drei Farben anbieten. Es gibt eine hellblaue Version und ein Modell in Schwarz bzw. Grau. Neu ist die dritte Version, bei der man auf eine transparente Rückenabdeckung setzt, die einen Blick auf die Innereien des Geräts zulässt.Zu den technischen Daten des Fairphone 5 liefert der Leak von Android Authority noch keine Auskunft. Wahrscheinlich steckt wieder ein Qualcomm-SoC unter der Haube, da Fairphone schon seit Jahren mit dem US-Chipkonzern kooperiert. Vermutlich wird wieder ein Snapdragon 7 verbaut, den man mit sechs oder acht Gigabyte RAM sowie 128 oder 256 GB internem Flash-Speicher kombiniert.Die Vorstellung des Fairphone 5 dürfte in den kommenden Wochen erfolgen.