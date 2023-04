Fairbuds XL: Leicht reparierbare Fairphone-Kopfhörer vorab zu sehen

Das Team hinter dem Fairphone will offensichtlich in Kürze auch in den Markt für Over-Ear-Kopfhörer einsteigen. Unter dem Namen "Fairbuds XL" plant man die Einführung des Headsets, das vom Nutzer bei Bedarf leicht repariert werden kann.

Wie Android Authority zuerst bemerkte, tauchte vor Kurzem bei der Bluetooth Special Interest Group (SIG) ein Eintrag für die sogenannten Fairphone Fairbuds XL auf. Wer mit diesem Namen nun Google bemüht, landet schnell bei Einträgen von einer Reihe von Online-Händlern, die den Namen bestätigen und Auskunft über die Farben geben.Außerdem findet sich ein inzwischen gelöschtes Video bei Vimeo, das offenbar von einem durch das Fairphone-Team beauftragten Dienstleister produziert wurde. Mit wenig Aufwand lässt sich die Originalversion des bei Vimeo verwendeten Thumbnails abrufen, die die neuen Fairphone Fairbuds XL in der grünen Farbvariante zeigen.Offensichtlich handelt es sich um ein "großes" Headset mit dicken Ohrpolstern, das drahtlos mit dem Host-Gerät verbunden wird. Welche Funktion die Tasten an den Kopfhörern übernehmen, ist mangels technischer Daten noch offen, doch ist es durchaus wahrscheinlich, dass Fairphone bei den Fairbuds XL aktive Geräuschunterdrückung bieten will.Das Gehäuse besteht wie bei den Smartphones des aus den Niederlanden stammenden Teams üblich aus Recycling-Materialien. Wie umfangreich die Reparierbarkeit ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Denkbar wäre, dass das Gehäuse wie bei den Smartphones von Fairphone modular aufgebaut ist und sich zum Beispiel Akku, Anschlüsse und Lautsprecher mit wenig Aufwand austauschen lassen.Auch den Preis können wir dank der Listings bei ersten Online-Händlern schon jetzt nennen. Die Fairphone Fairbuds XL sollen in den Farben Schwarz oder Grün zum Preis von 249 Euro in den Handel kommen.