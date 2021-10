Xiaomi will ab Anfang 2024 sein erstes Elektroauto in Masse produzieren

Der chinesische Hersteller Xiaomi wird offenbar noch einige Jahre brauchen, bis seine frisch gegründete Sparte für Elektromobilität ihr erstes E-Auto auf den Markt bringt. Wie Xiaomi jetzt bestätigt hat, will man ab der ersten Jahreshälfte 2024 in die Massenproduktion gehen.

Xiaomis E-Auto-Team ist noch im Aufbau

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Sprecher des Unternehmens berichtet, will Xiaomi ab der ersten Hälfte 2024 beginnen, sein erstes eigenes Elektroauto in großen Stückzahlen zu fertigen. Zuvor hatte man dies während eines Investorengesprächs angedeutet.Xiaomi hatte erst vor einigen Monaten die Gründung einer neuen Abteilung für Entwicklung und Vertrieb von Elektroautos bekanntgegeben. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen dann erklärt, dass Firmengründer Lei Jun die Leitung dieser Sparte übernehmen werde. Kurzfristig will man rund 10 Milliarden Dollar in das neue Projekt stecken.Derzeit sucht Xiaomi zahlreiche neue Mitarbeiter für sein Elektroauto-Projekt. Offen ist noch, ob man wie bei seinen Smartphones mit Vertragsfertigern arbeiten will, oder einen Großteil von Entwicklung und Bau der Fahrzeuge selbst übernimmt. Traditionell baut Xiaomi seine Smartphones und weitere Hardware praktisch nie selbst, sondern lässt diese bei Partnern wie Foxconn fertigen.Foxconn selbst hatte erst vor kurzem drei elektrisch betriebene Fahrzeuge vorgestellt. Neben einem Bus will man bereits ab 2023 beginnen, ein SUV mit Elektromotor zu fertigen, das zusammen mit dem taiwanischen Autobauer Yulon Motor entwickelt wurde. Später folgt dann auch noch eine luxuriöse Limousine.Die Fahrzeuge der neuen Foxconn-Marke Foxtron dienen dabei als Referenzdesign, also als eine Art "Blaupause", die ein vorgefertigtes Kit für den Bau von Elektroautos darstellt, die Drittfirmen dann nach ihren Bedürfnissen anpassen und unter ihrer eigenen Marke verkaufen können. Xiaomi könnte sich somit ebenfalls aus diesem Baukasten bedienen - oder einfach Foxconns Fertigungsfähigkeiten und -kapazitäten nutzen.