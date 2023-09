Microsoft startet in dieser mit der Verteilung des September 2023-Updates für Xbox Series X|S . Unter anderem mit dabei: Neue Discord-Features, Verbesserung der VRR-Technik, Party-Anfragen für Freunde und neue Tools gegen Beleidigungen in Sprachchats.

Neue Funktionen für VRR und Discord

Partyanfragen und neues Menü für Quests

Einfache Zubehör-Kopplung und Chatüberwachung

In Wellen beginnen die Redmonder zeitnah, die Xbox Series X|S und Xbox One mit dem September 2023-Update auszustatten, wobei viele der Funktionen exklusiv für die neueste Konsolen-Generation entwickelt wurden. Dazu gehört etwa die Aktualisierung der VRR-Technologie (Variable Refresh Rate).Xbox-Besitzer können die automatisierte, variable Anpassung der Bildwiederholfrequenz (bis zu 120 Hz) ab sofort wahlweise auch deaktivieren oder nur auf Spiele beschränken. Passende Optionen findet man nach der Installation des Updates in den Einstellungen unter dem Menüpunkt Allgemein > TV- und Anzeigeoptionen > Video.Darüber hinaus schließen Microsoft und Discord die Arbeiten am Spiele-Streaming von Xbox-Spielen auf Discord-Server ab. Werden Microsoft- und Discord-Konto verknüpft, steht Spielern jetzt die Option "Streame dein Spiel" (Xbox-Taste) zur Verfügung. Den Entwickler zufolge stand die Discord-Streaming-Funktion weit oben auf der Wunschliste der Xbox-Spieler ( wir berichteten ).Um Freunde nicht ungefragt in einer Multiplayer-Sitzung zu stören, führt Microsoft jetzt die Möglichkeit ein, diese um die Teilnahmen am Spiel zu bitten. Per Benachrichtigung werden Freunde über die Anfrage informiert und können mit einer Spiel- und Partyeinladung oder einer Nachricht auf diese antworten.Weiterhin bringt das September 2023-Update eine neue Registerkarte für Belohnung im "Profil und System"-Menü (Xbox-Taste) unter. Hier finden Spieler unter anderem ihre Xbox Game Pass-Quests und die verfügbaren Microsoft Rewards-Punkte, die gegen Prämien eingetauscht werden können.Neues Zubehör kann ab sofort mit der Xbox verbunden werden, ohne dass man sich dafür von der Couch erheben muss. Früher über die physische Kopp­lungs­tas­te der Xbox erledigt, kann die Verbindung zu neuen Controllern und Co. jetzt auch über die Xbox Zubehör-App und den Menüpunkt "Gerät verbinden" auf­ge­nom­men werden.Zu guter Letzt bringt das September-Update neue Optionen für Wunsch­zettel-Be­nach­rich­ti­gun­gen im Microsoft Xbox-Store und die Möglichkeit, einminütige Aufnahmen aus Sprachchats an das Xbox Safety Team zur Überprüfung zu senden. Vorerst startet das sogenannte Voice-Reporting allerdings nur in wenigen englischsprachigen Märkten.Microsoft wird das neue Update für Xbox Series X|S und Xbox One im Laufe der Woche ausrollen. In den Einstellungen und dem Menü System > Updates könnt ihr den Download und die Installation entweder manuell anstoßen oder Op­tio­nen für das automatische Ak­tu­ali­sie­ren der Xbox-Konsole und den "Meine Spiele & Apps"-Bereich aktivieren.