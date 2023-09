Xbox Series S: Neue Version mit 1TB in 'Carbon Black' jetzt verfügbar

Microsoft hat sein Versprechen eingehalten und die neue 1-Terabyte-Version der Xbox Series S mit schwarzem Gehäuse pünktlich zu Anfang September in den Handel gebracht. Die "kleine" Version der Spielkonsole ist auch in Deutschland jetzt mit verdoppeltem internem Speicher zu haben.

Redmond hatte das neue Modell der Xbox Series S schon im Juni erstmals offiziell angekündigt . Damals war davon die Rede, dass die Microsoft-Konsole bald in einer neuen Variante mit einem Terabyte internem Flash-Speicher und erstmals auch einem schwarzen Gehäuse im weiteren Verlauf des Sommers verfügbar sein werde.Konkret hieß es, dass die Xbox Series S 1TB in "Carbon Black" ab Anfang September im Handel landen würde. Diese Vorgabe kann man nun als erfüllt betrachten, denn diverse Händler listen das neue Modell seit geraumer Zeit und erste Anbieter haben die neue Variante der Xbox Series S auch schon auf Lager lieferbar.Die offizielle Preisempfehlung der Xbox Series S mit einem Terabyte internem Speicher liegt bei 349,99 Euro, man zahlt also offiziell 50 Euro mehr für den verdoppelten Speicher. Tatsächlich ist der Preisunterschied im Einzelhandel aktuell aber noch größer, denn viele Händler vertreiben das Basismodell in Weiß mit 512 Gigabyte Speicher derzeit zu Preisen von rund 250 Euro. Wie üblich dürfte es aber nicht allzu lange dauern, bis auch bei der neuen 1TB-Ausgabe die Preisspirale in Gang kommt und die Preise im Handel zu sinken beginnen.Der Vertrieb der Xbox Series S 1TB Carbon Black erfolgt unter anderem über den Microsoft Store, Amazon sowie diverse angeschlossene Händler wie Media Markt/Saturn und Notebooksbilliger. Im Hinblick auf die Performance dürfte sich bei der neuen Ausgabe übrigens nichts geändert haben, womit weiter die Regel gilt, dass die größere Xbox Series X das Maß aller Dinge ist, was die Leistungsfähigkeit der Microsoft-Spielkonsolen angeht.