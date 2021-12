Sony stellt offizielle PS5-Cover in fünf Farben und neue Controller vor

Sony hat die Einführung einer eigenen Serie von Custom-Covers für die PlayStation 5 bekanntgegeben. Nachdem es vor kurzem bereits entsprechende Gerüchte gab, hat der japanische Elektronikrise jetzt den Launch eigener Face-Plates in verschiedenen Farben angekündigt.

Sony drohte Drittanbietern mit Anwalt

Sony

Wie Sony heute mitteilte, will man ab Januar mit dem Vertrieb eigener Faceplates für die PlayStation 5 und die PlayStation 5 Digital Edition beginnen. Zunächst sollen nur die Farben Rot und Schwarz angeboten werden, bevor dann im weiteren Verlauf der ersten Jahreshälfte 2022 auch noch Versionen in Blau, Pink und Violett Einzug halten sollen.Mit den Covers können die Besitzer der PS5 dann ihre Spielkonsole nach den eigenen Wünschen mit einem alternativen Cover aus offizieller Quelle beziehen. Der Verkauf beginnt in Deutschland zunächst ab 21. Januar 2022 über den PlayStation-Store bevor dann verschiedene Einzelhändler ab dem 18. Februar ebenfalls den Vertrieb aufnehmen werden. Zuerst wird man wohl die schwarzen Cover anbieten.Wer also seine PS5 schon immer mit einem komplett schwarzen Design versehen wollte, bekommt ab Januar die Möglichkeit dazu. Gleichzeitig kündigte Sony heute auch die Einführung neuer Farbvarianten für die DualSense-Controller an, die dann in Blau, Pink und Violett angeboten werden sollen. Der Verkauf beginnt auch in diesem Fall über den PlayStation-Store, bevor der freie Handel die Geräte ab dem 11. Februar anbieten sollen.Noch stehen die deutschen Preise für Sonys offizielle PS5-Faceplates aus dem Zubehörprogramm nicht fest. In den USA werden sportliche 55 Dollar dafür verlangt. Sony hatte vor einiger Zeit Patente auf das Design der Kunststoff-Abdeckungen für die PlayStation 5 erworben und war dann unter anderem gegen den Drittanbieter Dbrand vorgegangen , nachdem dieser trotz entsprechender Drohungen von Sony mit dem Vertrieb von Faceplates aus eigener Herstellung begonnen hatte. Auch andere Drittfirmen wurden von Sony mit rechtlichen Schritten attackiert , so dass es derzeit keine legalen alternativen Anbieter für Abdeckungen für die aktuelle PlayStation-Konsole gibt.