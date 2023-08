OneNote für Android bekommt großes Update mit 7 neuen Funktionen

Microsoft hat für seine Notiz-App für Android große Anpassungen veröffentlicht. Wie das Unternehmen zum jüngsten Update erläutert, hat man sich auf sieben neue Funktionen fokussiert. Mit dabei: ein frisches Notizfenster-Design mit neuen Bearbeitungsfunktionen.

OneNote für Android bekommt sieben Neuerungen

Optimierung der kontextbezogenen Befehlsleiste

Zusätzliche Erfassungsmöglichkeiten (mit der Schaltfläche +)

Gemeinsame Nutzung von Notizen in Echtzeit

Einfügen von Formen im Ink-Modus

Einfügen von Tabellen

Aktualisieren von Schriftfarbe und -stil

Aktualisieren von Seitenfarbe und -stil

Microsoft war in letzter Zeit sehr aktiv, wenn es um kleine und große Updates für OneNote geht. Jetzt hat das Unternehmen die App für Android auf den neuesten Stand gebracht und mit einigen neuen Funktionen versorgt. In einem Blogbeitrag hat das Unternehmen jetzt die wichtigsten Anpassungen zusammengefasst.: Beim Beginn einer neuen Notiz stehen jetzt alle Befehle für Checklisten, Aufzählungslisten und Textformatierung unkompliziert zur Verfügung. Laut den Entwicklern werden die wichtigsten Kommandos entsprechend dem Nutzungsverhalten "dynamisch in den Vordergrund gebracht".: Diese Anpassung soll den Wechsel zwischen Notizvorlagen erleichtern. so können schneller Text, Bilder, Sprache, Tinte, URLs, Tabellen und Anhänge gewählt und in einer einzigen Notiz zusammengefügt werden.: Ein Klick auf das Drei-Punkte-Menü oben rechts erlaubt den Zugriff auf die Aktionen auf Notiz-Ebene. Hier lässt sich ein Seitenstil anwenden, die Notiz in einem anderen Notizbuch ablegen, die Notiz zum Startbildschirm hinzufügen oder löschen. Ferner kann die Notiz zur Bearbeitung in Echtzeit freigeben werden.: Über das "+"-Symbol oben rechts kann in den Tintenmodus gewechselt werden. Hier findet sich dann ein neues Symbol für Formen, die hinzugefügt werden können.: die kontextbezogene Befehlsleiste wurde um ein Symbol für Tabellen ergänzt. Standardmäßig wird eine 3X3-Tabelle eingefügt, die kann aber weiter angepasst werden.: In der Befehlsleiste finden sich auch neue Formatierungsoption für Schriftarten. Damit ist die Anpassung von Stil, Farbe und Größe möglich.: Im Drei-Punkte-Menü findet sich auch die neue Option für die Seitenfarbe.