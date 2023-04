Notizen 2.0: Microsoft OneNote bekommt das mächtige Copilot-Update

Die Integration von Copilot auf Basis von ChatGPT geht bei Microsoft in großen Schritten voran. Jetzt reiht sich OneNote in die wachsende Liste der Office-Anwendungen ein, die mit KI-Funktionen aufgerüstet werden. Die Features reichen von Zusammenfassungen bis To-do-Listen.

Microsoft 365 Copilot Assistant: OneNote erhält KI-Unterstützung

Einen Plan für die Abschlussfeier meiner Tochter erstellen.

Fasse die Notizen in Stichpunkten auf einer neuen Seite zusammen.

Eine Liste von Themen und Gesprächsthemen erstellen, die in einem jährlichen Investoren-Update-Meeting behandelt werden sollen.

Eine Frühlingsreise nach Paris für mich, meinen Partner und meine beiden Kinder im Teenageralter planen.

Ich gründe ein Unternehmen für den Großhandel mit Kaffeebohnen und Röstung. Geben Sie mir 10 Vorschläge für einen Firmennamen und ein Leitbild.

Kein Training mit Nutzerdaten

Mit rasender Geschwindigkeit wird der "Microsoft 365 Copilot Assistant", so der offizielle Name der KI auf Basis von ChatGPT , Teil vieler Produkte des Redmonder Konzerns. Nachdem Teams , Word, Excel und PowerPoint im letzten Monat ihre KI-Ankündigung erhalten hatten, bestätigt Microsoft, dass der Copilot bald auch in OneNote auftauchen wird. "Als Partner für Notizen verwendet Copilot Eingabeaufforderungen, um Pläne zu entwerfen, Ideen zu entwickeln, Listen zu erstellen, Informationen zu organisieren und vieles mehr", so die Entwickler im Blogpost zur Ankündigung Wie Microsoft ausführt, sieht man die Stärken der generativen KI in OneNote vor allem darin, bestehende Texte zusammenzufassen, umzuschreiben, zu formatieren und mit visuellem Kontext zu versehen. Das Unternehmen nennt einige Beispielbefehle und Aufforderungen, die die neuen Fähigkeiten voll ausnutzen sollen. Einige sind Befehle, die so auch direkt an ChatGPT gestellt werden könnten, andere erfordern aber kontextbezogenes Verständnis über die Microsoft-Dienste hinweg - das Hauptargument für die tiefe Integration.Microsoft ist sich bewusst, dass man wegen der Integration der Sprachmodelle in seine Produkte bei Nutzern und Unternehmen auf große Skepsis in Bezug auf den Datenschutz stößt. Und so ist man auch zur Vorstellung von Copilot für OneNote bemüht darum zu betonen, dass die Daten der Nutzer nicht für Training der KI zum Einsatz kommen. "Copilot übernimmt automatisch die Sicherheits-, Compliance- und Datenschutzrichtlinien Ihres Unternehmens für Microsoft 365", so die Entwickler.