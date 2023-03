OneNote: Vertikale Navigation jetzt für alle Windows-Nutzer verfügbar

Microsoft hat bestätigt, dass ab sofort alle Windows-Nutzer in OneNote auch die vertikale Navigation verwenden können. Die Verteilung in der klassischen OneNote-App ist abgeschlossen, Nutzer haben damit jetzt die Wahl, welche Tab-Anordnung sie verwenden.

Beliebig auswählbar

Zusammenfassung Microsoft bestätigt: Vertikale Navigation in OneNote-App

Freigabe abgeschlossen, Nutzer haben Wahl zwischen Tab-Anordnungen

Linksseitiges vertikales Tabs-Layout über Menü "Registerkartenlayout" umschaltbar

Neue Navi optional, jederzeit umschaltbar

Plattformübergreifende Nutzeroberfläche in Arbeit

Wechsel auf neue OneNote-App erleichtern

Download im Microsoft Store

Das meldet Martin Geuß von Dr. Windows . Die Informationen über die erfolgte Freigabe an alle Windows-Nutzer stammt dabei direkt von Microsoft. Das OneNote-Team rund um Microsoft-Manager und OneNote-Chef Vishnu Nath hatte eine entsprechende Notiz bei Twitter veröffentlicht:Anstatt nur horizontale Tabs zu verwenden, hat Microsoft nun also eine weitere Möglichkeit eingeführt: ein linksseitiges vertikales Tabs-Layout, das man selbst über das Menü "Registerkartenlayout" (über den Reiter "Ansicht") umschalten kann. Ganz neu für OneNote ist das nicht, die vertikalen Tabs gibt es auch in der Windows-10-App. Nur die klassische OneNote-App bot die Option bisher nicht.Microsoft hatte angekündigt, die vertikalen Tabs für den OneNote-Windows-Client ab Januar schrittweise einzuführen und scheint das nun schnell abgeschlossen zu haben.Diese Navigation gibt es zudem in den OneNote-Clients für das Web, den Mac und das iPad. Microsoft arbeitet weiter daran, die Nutzeroberfläche plattformübergreifend anzugleichen. Die neue Navi ist dabei nur optional, man kann sie zudem jederzeit beliebig umschalten. Die vertikale Navigation ist allerdings in vielen Fällen einfach übersichtlicher. Die neue OneNote-App selbst war erst im Herbst vergangenen Jahres auf den klassischen Client umgestellt worden. Die UWP-App wird bis zum Support-Ende von Windows 10 noch weiter unterstützt, bekommt aber keine neuen Funktions-Updates.Microsoft arbeitet weiter daran, "liebgewonnene" Extras wie die vertikale Navigation auch im klassischen Client zu ergänzen, damit der Wechsel den Anwendern einfacher fällt.