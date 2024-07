Microsoft kündigt neue Version von OneNote an - für Apple Vision Pro

Microsoft hat erstmals eine spezielle Version von OneNote angekündigt, die auf dem neuen VR-Headset Vision Pro von Apple laufen soll. Die Notizlösung soll auf dem Apple-Headset neue Möglichkeiten eröffnen und unter anderem "unglaubliches Multitasking" zulassen.

iPad-Version wird für Apple Vision Pro adaptiert

Zusammenfassung Microsoft kündigt OneNote für Apple Vision Pro an

Funktionsumfang ähnlich der iPad-Version von OneNote

Notizen können über Cloud mit anderen Geräten synchronisiert werden

Bedienung "hands-free" oder mit Bluetooth-Tastatur und -Maus

Installation via App Store, Microsoft-Account benötigt

Zukünftige Features: Einbettung von Fotos/Videos, KI-Assistent Copilot

Microsoft OneNote steht ab sofort für Apple Vision Pro zur Verfügung. Es handelt sich wohl um eine für das Headset adaptierte Version von OneNote für das iPad , die Microsoft mit einer Reihe von Veränderungen angepasst und für Vision Pro optimiert hat. Nach Angaben des Unternehmens werden nur private Microsoft-Konten und geschäftliche Konten, die nicht von dem jeweiligen Unternehmen verwaltet werden, unterstützt.Der Funktionsumfang von OneNote für Apple Vision Pro entspricht im Grunde weitestgehend dem, was die iPad-Version bietet. Man kann also Notizen erstellen, digitale Notizbücher oder schnelle Notizen aufschreiben. Besonders wichtige Notizen können entsprechend gekennzeichnet oder mit To-do-Tags versehen werden. Auf Wunsch lassen sich die Notizen mit einem Passwort versehen oder mit Zugriffsbeschränkungen weitergeben.OneNote ermöglicht auch in der Version für Vision Pro wieder, Notizen über die Cloud mit anderen Geräten abzugleichen, wobei wie so oft nur OneDrive, OneDrive for Business und SharePoint unterstützt werden. Auch generell ist die Weitergabe von Notizen nur an Freunde oder Kollegen möglich.Das Anfertigen von Notizen ist laut Microsoft sowohl "hands-free" als auch mittels einer per Bluetooth gekoppelten Tastatur-Maus-Kombination möglich. Die Installation von OneNote für Apple Vision Pro erfolgt über den App Store, wobei die Redmonder anscheinend einen Microsoft-Account voraussetzen.Microsofts Entwickler erwähnten in ihrem Blog-Eintrag zum Launch von OneNote für Vision Pro auch noch eine Reihe neuer Features, die man in den kommenden Monaten bieten will. So soll es bald möglich sein, Fotos und Videos über die Kamera-Funktion des Headsets in OneNote einzubetten. Außerdem ist eine Integration von Microsofts KI-Assistent Copilot vorgesehen. Auch eine Mehrfaktor-Authentifizierung will Microsoft bald in der OneNote-Version für Vision Pro bieten können.