Bill Gates und Google helfen, Flugzeug-Kondensstreifen zu reduzieren

Die Unternehmen Google, American Airlines und die Firma Breakthrough Energy des Microsoft-Gründers Bill Gates arbeiten jetzt zusammen, um die Auswirkungen des Luftverkehrs auf die globale Erwärmung zu bekämpfen. Dabei geht es um die Vermeidung von Kondensstreifen.

Kondensstreifen sind nicht nur unter Verschwörungstheoretikern (Stichwort "Chemtrails") ein heißes Thema, sondern auch beim Kampf gegen den Klimawandel.Die Kondensstreifen haben einen Einfluss auf die globale Erwärmung und sind dadurch ein Problem, welches schon seit Längerem von Wissenschaftlern untersucht wird. Kondensstreifen entstehen, wenn Feuchtigkeit um die von Flugzeugen ausgestoßenen Partikel kondensiert, was zu einem Wärmestau in der Atmosphäre führen kann.Google, American Airlines und Breakthrough Energy haben dazu jetzt mithilfe einer KI und verfügbaren Wetterdaten eine Idee umgesetzt, um die Bildung der Kondensstreifen zu reduzieren (via The Verge ).Der Einsatz von Satellitenbildern und künstlicher Intelligenz zur Vorhersage und Vermeidung von Kondensstreifen scheint ein vielversprechender Ansatz zur Abschwächung ihrer Auswirkungen zu sein: Das Projekt zielt darauf ab, Piloten in Echtzeit darüber zu informieren, wo sich Kondensstreifen wahrscheinlich bilden werden, sodass sie ihre Flugrouten und Flughöhen anpassen können, um die Auswirkungen zu minimieren.Damit verspricht man sich eine deutliche Verringerung der CO₂-Bilanz der Luftfahrtindustrie. American Airlines führte daher Testflüge durch, bei denen die von Google und Breakthrough Energy entwickelten Karten zur Vorhersage von Kondensstreifen zum Einsatz kamen.Über sechs Monate hinweg absolvierten die Piloten so 70 Testflüge und fanden die Karten einfach und intuitiv. Die ersten Ergebnisse sind vielversprechend.Bei den Testflügen, bei denen Kondensstreifen "umflogen" wurden, reduzierten sich diese um 54 Prozent. Es wurde durch die Anpassungen der Flugrouten zwar etwas mehr Treibstoff (2 Prozent) verbraucht, aber auch das könnte noch verbessert werden. Die Forschung befindet sich dazu aktuell noch in einem frühen Stadium, nun geht es darum, Studien und Tests durchzuführen, um die Umsetzung in größerem Maßstab zu planen.