Starfield ist fertig: Bethesda nennt Preload-Termin und Release-Uhrzeit

Nachdem Bethesda ungeduldige Spieler zuvor beruhigen musste , scheint nun alles in trockenen Tüchern zu sein: Starfield erreicht offiziell den Gold-Status. Im gleichen Atemzug beantworten die Entwickler die Fragen zu Release-Terminen und -Uhrzeiten sowie zum Startschuss des Vorab-Downloads für Xbox Series X|S, Windows-PC via Game Pass und auf Steam.Besitzer der Standard-Edition starten amdeutscher Zeit. Wer sich hingegen mit der Collector's Edition, Premium Edition oder dem Premium-Upgrade (z.B. via Xbox Game Pass) ausgestattet hat, kann sich auf einenum 2 Uhr einstellen und somit fünf Tage früher durchstarten.Für Xbox Series X|S und über den Microsoft Store bzw. die Xbox-App auf Windows-PCs beginnt der Preload bereits am heutigen 17. August. Hat man sich Starfield auf Steam zugelegt, kann der Download im Vorfeld erst ab dem 30. August gestartet werden.Die Frage nach der Download-Größe wird vorab nur bedingt geklärt. Im Microsoft Store ist die PC-Version mit einer Installationsgröße von etwa 140 GB gelistet. Ähnlich groß dürfte somit auch das Paket ausfallen, das im Laufe des heutigen Tages heruntergeladen werden kann.Starfield gilt bereits im Vorfeld als einer der wichtigsten Titel des Jahres. Für Microsoft dürfte dabei eine Vielzahl von Neukunden für den Xbox Game Pass abfallen. Schließlich ist Bethesdas Sci-Fi-Rollenspiel direkt zum Release in der Spiele-Flatrate enthalten. Dass kurz zuvor die Preise erhöht und der Test­zeit­raum eingeschränkt wurde, sorgt für einen bitteren Beigeschmack.Der Xbox und PC Game Pass enthält zudem "nur" die Starfield Standard Edition inklusive Vorbesteller-Boni. Für die Inhalte der digitalen Premium Edition (z.B. 5 Tage Early Access, Story-Erweiterung und Skin-Paket) werden zusätzlich 32 Euro fällig. Game-Pass-Abonnenten erhalten somit einen kleinen Rabatt. Regulär kostet das Upgrade-Paket 34,99 Euro.Zu guter Letzt dürfte der "exklusive Partner" AMD vor allem bei Nvidia-Fans sauer aufstoßen. Starfield soll Vorteile aus den Radeon-Grafikkarten des Herstellers ziehen, etwa die Un­ter­stüt­zung von AMD FSR 2 (FidelityFX Super Resolution). Nvidias Deep Learning Super Sampling (DLSS 3) und Intels Xe Super Sampling (XeSS) werden zum Release des Spiels nicht angeboten.