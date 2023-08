Döner Haus vs. Pornhub: Kurioser Logo-Streit um Verwechslungsgefahr

Ist das ein Marketing-Geniestreich, oder ein echter Rechtsstreit? Das fragt man sich bei der Schlagzeile, laut der MindGeek, vor allem für Videoportale für "Erwachsenenunterhaltung" wie Pornhub, YouPorn und Mydirtyhobby bekannt, jetzt eine Döner-Bude verklagt hat.

Döner mit Verwechslungsgefahr

Porno oder Sandwich

Es geht dabei um den Streit über das Logo von Döner Haus, das laut MindGeek große Verwechslungsgefahr zum bekannten Pornhub-Logo ausweist. MindGeek habe, so ist nun unter anderem beim Spiegel zu lesen, dem Döner Haus Urheberrechtsverletzung vorgeworfen.In einem Schreiben von den MindGeek-Anwälten heißt es demnach, das Döner Haus "zeige und nutze ein Logo und eine Marke auf seinen Social-Media-Konten, die das gleiche grundlegende Aussehen aufweist wie die Marke Pornhub".Daher könnten Konsumenten "glauben, dass Döner Haus in Verbindung mit MindGeek stehe oder von dem Konzern finanziert, empfohlen oder anderweitig von ihm unterstützt werde".Diese "Verwechslungsgefahr" liegt wohl an der Farbwahl, denn das Döner Haus in New York hat seinen Schriftzug zweigeteilt, mit weißer Schrift auf schwarzem Grund und schwarzer Schrift auf orangefarbenen Grund. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da vorhanden, aber sicherlich keine Verwechslungsgefahr, wie Pauline Phan vom Döner Haus als Antwort auf die Markenrechtsbeschwerde von Pornhub in einer Bekanntgabe witzelte:"Wenn die Leute sich 'Hardcore-Sex-Videos' auf Pornhub ansehen wollen, besteht die Möglichkeit, dass sie durch unser Logo so verwirrt werden, dass sie stattdessen ein Sandwich in unserem Laden kaufen. Das ist natürlich ebenso komisch wie absurd."Die Frist der Pornhub-Anwälte ist übrigens schon abgelaufen. Soweit bekannt ist, hat sich Döner Haus nicht auf die Forderungen von MindGeek eingelassen.