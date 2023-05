Kein Pornhub, YouPorn und Co. für Utah: MindGeek zieht den Stecker

MindGeek, das große Medien-Unternehmen hinter den bekannten Porno-Portalen PornHub, Brazzers, RedTube und YouPorn, hat in den USA einen ungewöhnlichen Schritt vollzogen: Man hat all diese Webseiten im US-Bundesstaat Utah gesperrt.

Hohe Kosten drohen

"Wie Sie vielleicht wissen, verlangen Ihre gewählten Vertreter in Utah, dass wir Ihr Alter verifizieren, bevor wir Ihnen den Zugang zu unserer Website ermöglichen. Obwohl Sicherheit und Einhaltung der Vorschriften für uns an erster Stelle stehen, ist die Vorlage des Personalausweises bei jedem Besuch einer Plattform für Erwachsene nicht die effektivste Lösung für den Schutz unserer Nutzer und gefährdet Kinder und ihre Privatsphäre.



Die Sicherheit unserer Nutzer ist eines unserer größten Anliegen. Wir glauben, dass die beste und effektivste Lösung für den Schutz von Kindern und Erwachsenen darin besteht, die Nutzer anhand ihres Geräts zu identifizieren und den Zugang zu altersbeschränkten Inhalten und Websites auf der Grundlage dieser Identifizierung zu ermöglichen. Bis eine echte Lösung angeboten wird, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, den Zugang zu unserer Website in Utah vollständig zu sperren.



Bitte kontaktieren Sie Ihre Vertreter, bevor es zu spät ist, und fordern Sie gerätebasierte Verifizierungslösungen, die das Internet sicherer machen und gleichzeitig Ihre Privatsphäre respektieren."

Das geht aus einem Medienbericht hervor . Interessierte, die sich Filmchen auf einer dieser Webseiten anschauen möchten, werden stattdessen mit einer Aufforderung begrüßt: Um PornHub, Brazzers, Reality Kings, RedTube und YouPorn weiter ansehen zu können, sollten Bürger von Utah ihren Abgeordneten schreiben und sich gegen die gesetzliche Altersverifizierung aussprechen.In Utah wurde bereits im März ein neues Gesetz erlassen, das von Porno-Websites verlangt, zu überprüfen, ob ein Besucher aus dem Bundesstaat 18 Jahre oder älter ist.Wird das Alter nicht überprüft, wäre das Unternehmen laut dem Gesetz "gegenüber einer Person für Schäden haftbar, die durch den Zugriff eines Minderjährigen auf das Material entstehen, einschließlich der Gerichtskosten und angemessener Anwaltsgebühren, wie vom Gericht angeordnet". MindGeek hat dementsprechend gehandelt - aber nicht so, wie sich die Politik das gedacht hat. Das Unternehmen hat den Zugang zu seinen Angeboten komplett gesperrt und stellt seine Sicht der Dinge dar.Besucher von PornHub werden dabei mit einem Video des Pornostars Cherie DeVille begrüßt, der die Nachricht von MindGeek vorträgt: