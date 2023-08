MIX Fold 3: Xiaomi stellt neues Foldable-Smartphone vor

Xiaomi hat mit dem Mix Fold 3 das nach eigenen Angaben bisher dünnste Foldable-Smartphone vorgestellt. Wie bereits im Vorfeld angedeutet wurde, handelt es sich um ein High-End-Gerät mit Top-Ausstattung, darunter auch die schnellere Version des Snapdragon 8 Gen 2 Octacore-SoC.

Das Xiaomi Mix Fold 3 nutzt ein 8,03 Zoll großes faltbares Hauptdisplay, das mit 2160x1916 Pixeln fast quadratisch ist. Das OLED-Panel erreicht eine maximale Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das Gleiche gilt auch für das Außendisplay, das mit 6,56 Zoll Diagonale aufwartet und 2520x1080 Pixel Auflösung bietet.Unter der Haube tut der Snapdragon 8 Gen 2 seinen Dienst, der hier in der aus den aktuellen Samsung Top-Smartphones bekannten etwas höher getakteten Version mit maximal 3,36 Gigahertz verbaut wird. Der Arbeitsspeicher ist je nach Modell 12 oder 16 Gigabyte groß, während der interne Speicher 256 oder 512 Gigabyte bzw. ein Terabyte groß ist. Eine Erweiterung ist wie immer nicht möglich.Xiaomi verpasst dem Mix Fold 3 eine Frontkamera mit 20 Megapixeln Auflösung. Außen sind eine Hauptkamera mit 50 Megapixeln, eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 13 Megapixeln sowie gleich zwei Zoom-Kameras mit jeweils 10 Megapixeln integriert. Eine der beiden Zoom-Cams nutzt eine periskopähnliche Konstruktion, womit sie eine fünffache optische Vergrößerung erreicht.Die andere der beiden Zoom-Cams liefert bei konventionellem Aufbau eine gut dreifache optische Vergrößerung. Netterweise integriert Xiaomi bei allen Kameras außer der Front- und der Ultraweitwinkel-Kamera jeweils einen hardwarebasierten optischen Bildstabilisator.Xiaomi gibt die Kapazität des zweigeteilten Akkus mit insgesamt 4800mAh an, wobei das Laden sowohl per Kabel mit bis zu 67 Watt und drahtlos mit proprietärer Ladestation auch mit bis zu 50 Watt erfolgen kann. Anders als die meisten anderen Xiaomi-Smartphones wird es das Mix Fold 3 aller Voraussicht nach nicht in Deutschland zu kaufen geben. In China kann man das Gerät ab sofort zu Preisen ab umgerechnet rund 1140 Euro geordert werden.