Xiaomi 13T (Pro): Flaggschiffe mit Leica-Cam kommen im September

In China erblickt heute das Redmi K60 Ultra das Licht der Welt. Das ist auch außerhalb Chinas spannend, weil das Smartphone unter anderem Namen auch nach Europa kommt, als Teil der Xiaomi-13T-Serie. Ein Gerücht besagt, dass die Vorstellung am 1. September erfolgen soll.

Momentan ist die Xiaomi-13-Reihe schon recht imposant, wie wir es von Xiaomi gewohnt sind. Neben dem Basismodell Xiaomi 13 konnte man sich auch schon von der Qualität des Xiaomi 13 Pro und natürlich des Xiaomi 13 Ultra überzeugen. Aber die umtriebigen Chinesen haben damit das Ende der Fahnenstange längst noch nicht erreicht. Heute launcht in China das Redmi K60 Ultra - ein Smartphone, das es auch nach Deutschland schaffen wird, allerdings unter anderem Namen.Für uns sieht das Rebranding die Namen Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro vor - und das jüngste Gerücht - veröffentlicht von der portugiesischen Seite 4GNews (via Notebookcheck ) - spricht davon, dass der globale Launch bereits am 1. September ansteht.Vermutlich hat es bei Euch auch direkt geklingelt: Am 1. September startet in Berlin offiziell die IFA . Bekommt man dort dann auch direkt das Xiaomi 13T und das 13T Pro zu Gesicht? Das ist zumindest nicht auszuschließen - wir lassen es Euch wissen, sollte in den nächsten Tagen eine offizielle Einladung zu einem entsprechenden Launch bei uns eintrudeln.Würde dieser Termin bestätigt, käme Xiaomi auch Apple ein wenig zuvor, die kurze Zeit später die nächsten iPhones enthüllen werden. Der Vergleich hinkt dabei auch nicht, denn auch die chinesischen Smartphones haben Flaggschiff-Charakter, was nicht allein an der Leica-Cam liegt, die für die T-Modelle erwartet wird.Aber nicht nur die Kamera hat beim Xiaomi 13T Pro High-End-Niveau. Im Gegenteil: Wir erwarten, dass Xiaomi hier auf Performance setzt und im Vergleich zur Xiaomi-13-Reihe bei den Cams dafür ein wenig abspeckt. Gerüchten zufolge rechnen wir mit einem Dimensity 9200+, der das Smartphone zusammen mit 12 bis 16 GB RAM und 256 GB bis 1 TB UFS-4.0-Speicher antreibt. Das 6,67 Zoll große AMOLED-Display wiederholt Bilder mit bis zu 144 Hz, während der 5000 mAh-Akku mit bis zu 120 W geladen werden kann.All das sind Spezifikationen, die in den letzten Tagen als Gerüchte die Runde machten, der Dimensity 9200+ allerdings ist mittlerweile auch offiziell von Xiaomi bestätigt worden. Sowohl das Launch-Datum des Xiaomi 13T (Pro) als auch diese technischen Daten warten noch auf Bestätigung, aber sollten die beiden Geräte so erscheinen, hätte Xiaomi wieder zwei spannende Flaggschiff-Asse im Ärmel fürs zweite Halbjahr.Was sagt Ihr denn zu diesen Modellen? Klingen sie spannend für Euch? Oder wartet Ihr doch lieber gleich auf die Xiaomi-14-Reihe, die schon für November anstehen könnte?