iPhone 14 und 14 Pro: Beschwerden über nachlassende Akkukapazität

iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Besitzer haben bemerkt, das ihre Smartphones schon jetzt unter einer stärkeren Verschlechterung der Batterieleistung leiden, als zu erwarten ist. Erste Beschwerden dazu kamen schon vor einigen Wochen auf.

Probleme Batteriekapazität

Akku-Entwicklung

Das berichtet das Online-Magazin The Verge . Dort ist man den Beschwerden über die nachlassende Batteriekapazität bei der iPhone 14-Familie nachgegangen. Die Geräte sind noch nicht einmal ein Jahr auf dem Markt.Die Beschwerden erinnern daran, dass Apple schon einmal erhebliche Problem mit der Batterieleistung hatte. Unter dem Namen "Batterygate" gab es vor ein paar Jahren einen Skandal. Dabei kam heraus, dass Apple , um die Lebensdauer von iPhone-Akkus zu verlängern, sich seit dem im Januar 2017 veröffentlichten Update auf iOS 10.2.1 das Recht herausnahm, die Leistung älterer Smart­phones zu drosseln . Das sollte die Akkus schonen.Jetzt stellen iPhone 14-Besitzer fest, dass ihre Batterieleistung bei der maximalen Kapazität bereits auf 90 Prozent oder weniger gesunken ist. Im Netz gibt es dazu eine Reihe von Beschwerden. Dabei heißt es auch, dass man ein viel schnelleren Abfall als bei früheren iPhone-Akkus bemerkt.Dazu muss man jedoch sagen, dass laut Apple iPhone-Batterien "bis zu 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität bei 500 vollständigen Ladezyklen beibehalten" sollen. Inwiefern nun das von den Nutzern bemerkte Absinken tatsächlich ein Problem darstellt, ist unklar.The Verge hat eine entsprechende Anfrage an Apple gesendet, bisher aber noch keine Stellungnahme erhalten.Es wird erwartet, dass die iPhone 15-Serie im kommenden Monat auf den Markt kommen wird. Laut Gerüchteküche werden die neuen iPhones eine zwischen zehn und 18 Prozent größere Batterie haben als die aktuellen Geräte. Der Akku gehörte bislang in jeder Generation zu den Komponenten, die verbessert wurden.