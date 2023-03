iPhone 14 und 14 Plus starten in Gelb: Neue Farbe ab 10. März bestellbar

In der vergangenen Woche machten sich Gerüchte breit, nach denen Apple eine neue Farbe für das iPhone 14 vorstellen wird . Nun ist es schon so weit: Ab Freitag, 10. März, kann man das iPhone 14 oder iPhone 14 Plus in Gelb vorbestellen.

Vorbestellen ab 10. März möglich

Zusammenfassung Apple stellt ab 10.3. das iPhone 14 (Plus) in Gelb zur Vorbestellung bereit.

Ab 14.3. sind die neuen iPhones im Handel erhältlich.

Apple bietet zudem neue Watch-Bänder und Silikon-Hüllen an.

Ab Dienstag, 14. März, sind die neuen, gelben iPhones dann im Handel erhältlich und werden an die Vorbesteller ausgeliefert. Das hat Apple heute per Pressemitteilung bekannt gegeben, nachdem im Grunde alle Informationen dazu schon in der vergangenen Woche durchgesickert waren.Die neue Frühlingsfarbe Gelb ergänzt damit die Auswahl, die bisher aus Mitternacht, Polarstern, Product Red, Blau und Violett bestand. Die Preise bleiben unverändert und starten bei Apple ab 999 Euro. Neben der neuen iPhone-Farbe starten noch weitere "Frühlingsboten". So gibt es neue Apple-Watch-Bänder (z.B. Solo-Loops in Pastellgrün, Kanariengelb, Oliv und Nebelviolett, Sport-Armbänder in Himmel, Hellorange und Oliv) und neue Silikon-Hüllen für die gesamte iPhone-14-Serie (in Kanariengelb, Oliv, Himmel und Iris)."Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert", sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple. "Die außergewöhnliche Batterielaufzeit, das leichte Design, Kamera- und Videofeatures auf Pro-Niveau, wegweisende Sicherheitsfunktionen wie Notruf-SOS über Satellit und alles das, was iOS 16 zu bieten hat, machen das iPhone 14 zu einer großartigen Wahl bei der Kaufentscheidung eines neuen iPhone."iPhone 14 und iPhone 14 Plus gibt es wahlweise mit 128 GB, 256 GB oder 512 GB. Wer das iPhone in Gelb ordern möchte, kann das ab dem 10. März um 14 Uhr machen. In den Apples Stores und im lokalen Handel sollen die neuen iPhones dann ab 14. März erhältlich sein.