Apple iPhone 15: Experten erwarten für 2023 ein Ultra-Smartphone

Nicht nur die Apple Watch, auch das iPhone soll in Zukunft um eine Ultra-Klasse ergänzt werden. Davon sind Experten überzeugt. Das beliebte Pro Max-Modell könnte dabei allerdings auf der Strecke bleiben und die Preise für ein Spitzenmodell (noch) weiter in die Höhe schnellen.

Längst überfällige iPhone-Upgrades zum Luxuspreis?

Apple

Trotz harscher Kritik scheint sich die neue Apple iPhone 14-Familie großer Beliebtheit zu erfreuen. Die Nachfrage in Apples Online-Shop ist weiterhin so hoch, dass sich die Lieferzeiten bereits in den November verschoben haben. Doch bekanntlich ist nach der Keynote vor der Keynote, weshalb sich Experten schon jetzt mit der nächsten Smartphone-Generation beschäftigen, dem möglichen iPhone 15 (Pro) Der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman geht aktuell davon aus, dass Apple im nächsten Jahr unter anderem mit einem lang erwarteten Design-Upgrade und dem Wechsel von angestaubten Lightning- hin zu USB-C-Ports auffahren wird. Abseits davon spricht man in der Gerüchteküche weiterhin von einer möglichen Periskop-Kamera mit einem deutlich erweiterten Zoom.Gurmans Prognose allerdings klingt kostspielig, da er die Neuheiten vor allem in einem iPhone 15 Ultra sieht. Somit könnte Apple mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Pro im nächsten Jahr alten Wein durch neue Schläuche pumpen und sich die echten Upgrades in Form eines Ultra-Smartphones fürstlich bezahlen lassen. Das bisherige "Pro Max"-Flaggschiff könnte im Zuge des iPhone 15 Ultra sogar komplett ersetzt werden.Apple steht aufgrund seiner Produkt- und Preispolitik oft in der Kritik, vor allem in einem krisenbehafteten Jahr wie diesem. Mindestens 999 Euro müssen für das neue iPhone 14 gezahlt werden, das dem Vorjahresmodell optisch sowie technisch wie aus dem Gesicht geschnitten scheint. Für die "wirklich neuen" Pro-Modelle wird hingegen eine Preisspanne von 1299 Euro bis 2099 Euro aufgerufen.Offen bleibt, ob sich das Unternehmen mit dem Ultra-iPhone ähnlich der Apple Watch an Outdoor-Nutzern orientieren wird oder ob man die neue Klasse nur verwendet, um für ein längst überfälliges Design-Upgrade den Preis weiter in die Höhe zu schrauben.