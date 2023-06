iPhone 14-Unfallerkennung spielt verrückt: Bitte kein Pogo tanzen!

Apples Funktion zur Erkennung von Unfällen und Stürzen hat auf einem Musik-Festival in den USA zu einem erheblichen Anstieg von Notrufen geführt. Nach Angaben von Ersthelfern gab es in diesem Jahr etwa fünfmal so viele falsche Notrufe wie in den Vorjahren.

Das diesjährige Bonnaroo-Festival fand vor kurzem in Manchester, im US-Bundesstaat Tennessee, statt und zog mehr als 80.000 Menschen an. Eine so große Menschenmenge würde die Rettungskräfte fast überall überfordern, aber Apples neu eingeführte Funktion "Unfallerkennung" hat die Situation in diesem Jahr noch erheblich verschlimmert, meldet das Online-Magazin 9to5mac . Die Funktion wurde mit auf dem iPhone 14 und der Apple Watch eingeführt.Laut der Rettungsstelle wurden in diesem Jahr die falschen Notrufe durch wild tanzende und feiernde Festivalbesucher in der Menge ausgelöst. Daher wandten sich die Ersthelfer noch während des Festivals an Apple , um den Zustrom von falsch-positiven 911-Anrufen zu melden, die sie aufgrund der Unfallerkennung erhielten.Apple bot demnach auch gleich an, Techniker zum Festival zu schicken, um bei der Bewältigung der Situation und der Diagnose des Problems zu helfen. Die Polizei bat die Festivalbesucher zudem über Durchsagen, die automatische Unfallerkennung für das Festival ganz zu deaktivieren. Dadurch verringerte sich die Zahl der Anrufe dann nochmals um 40 bis 60 Prozent.Solche falschen Unfall-Meldungen und fälschlicherweise abgesetzte Notrufe durch Automatisierung sind übrigens kein neues Problem, und auch nicht auf Apple beschränkt: Vor kurzem wurde bekannt, dass Android-Nutzer auch in Deutschland die Systeme durch sogenannte Fehlanrufe bei den Leitstellen überlasten. Die Feuerwehr Wiesbaden hatte bestätigt, dass sie an manchen Tagen bis zu 200 falsche und ungewollte Unfallmeldungen hereinbekommen (via SmartDroid).