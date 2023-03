Gerücht: iPhone 14 kommt in Gelb - schon in der nächsten Woche

In den vergangenen Jahren hatte Apple zwischen den iPhone-Neuvorstellungen im Frühjahr auch neue Farben für die Smartphones gestartet. Nun sieht es so aus, als ob die Ankündigung für eine neue Farbe für das iPhone 14 kurz bevorsteht.

Neue Produkt-Vorstellung schon kommende Woche?

Zusammenfassung Apple plant Frühjahrs-Release der iPhone 14-Serie in Gelb.

Mac Otakara und Weibo als Quellen.

Mockup zeigt iPhone 14 in kräftigem Gelb.

Apple PR-Team plant kurzes Produkt-Briefing.

Apple führte bisher im Frühjahr neue Farben ein.

Gelbe Farboption für iPhone 11 & XR im Jahr 2019 bzw. 2018.

Neue gelbe Variante wahrscheinlich?

Apple

Diese Informationen stammen von dem japanischen Blog Mac Otakara , wobei sich der Autor auf verschiedene Veröffentlichungen im sozialen Netzwerk Weibo bezieht.Demnach plant Apple, das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus in diesem Frühjahr in der Farbe Gelb auf den Markt zu bringen. Bisher lassen sich diese Angaben nicht unabhängig bestätigen, denn es ist unklar, woher die Informationen direkt stammen und ob die "Leaker" in der Vergangenheit eine nachgewiesene Erfolgsbilanz hatten.Spannend sieht das Resultat eines Mockups auf jeden Fall aus. Es wurde ein iPhone 14 in einem kräftigen Sonnengelb gezeigt.Passend dazu gibt es auf jeden Fall schon jetzt weiterführende Informationen - die man nur noch zusammenbringen muss: Verschiedene Quellen haben die Autoren des Online-Magazins MacRumors darüber in Kenntnis gesetzt, dass Apples PR-Team schon in der kommenden Woche ein kurzes Produkt-Briefing plant.Mit dem Blick auf das Vorjahr passt das perfekt zusammen. Apple kündigte am 8. März letzten Jahres neue Grüntöne für die iPhone 13-Serie an. Es besteht also eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Briefing mit der Ankündigung einer neuen iPhone-Farbe zusammenhängt. Bestätigt ist das aber nicht. Apple führte bisher im Frühjahr neue iPhone-Farben ein, um den Absatz in der Mitte des Produktzyklus anzukurbeln. Im vergangenen März führte Apple eine neue grüne Farbe für das iPhone 13 und das iPhone 13 mini ein, sowie eine neue Farbe in Alpingrün für die iPhone 13 Pro-Modelle. Im April 2021 stellte Apple das iPhone 12 und das iPhone 12 mini in Lila zur Verfügung.Apple bot zuletzt eine gelbe Farboption für das iPhone 11 im Jahr 2019 und das iPhone XR im Jahr 2018 an. Jetzt wird gerätselt, ob eine neue, gelbe Variante, wahrscheinlich ist.