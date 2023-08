Die Non-Profit-Organisation Internet Archive sammelt in dem Projekt "Great 78" Musikstücke von Künstlern wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald oder Billie Holiday, die mit der 78 RPM-Geschwindigkeit auf Vinyl gepresst wurden. Verschiedene Musiklabel haben sich nun gegen das Archiv zusammengeschlossen.

Vorwurf eines "illegalen Plattenladens"

"Great 78 Projekt"

Denn nach Ansicht der Musiklabels ist das, was das Internet Archive macht, vergleichbar mit dem Betrieb eines "illegalen Plattenladens". Das geht aus einem Bericht von Forbes hervor Demnach wurde das Internet Archive auf Schadenersatz verklagt. Die Labels verlangen laut Klageschrift 150.000 Dollar für jedes Werk. 2749 Songs sind es insgesamt, womit sich der geforderte Schadensersatz auf eine Summe von 372 Millionen Dollar beläuft.In der Klage geht es um Musikstücke aus den Jahren vor 1972, die über das Internet Archive erhältlich sind. Darunter ist Musik von verstorbenen Künstlern wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Chuck Berry, Billie Holiday, Louis Armstrong und Bing Crosby.In der Klage wird behauptet, dass das "Great 78 Projekt" gegen Urheberrechtsgesetze verstößt. Durch die Übermittlung von Kopien habe das Internet Archive im großen Umfang die "geschützten Tonaufnahmen der Kläger ohne deren Genehmigung vervielfältigt und verbreitet", so die Klageschrift.Die Kläger - UMG Recordings, Capitol Records, Concord Bicycle Assets, CMGI Recorded Music Assets, Sony Music und Arista Music -, die die Urheberrechte an einem Teil der Musik in der Sammlung ganz oder teilweise besitzen, behaupten, dass die Werke "millionenfach" illegal unter den Besuchern verbreitet wurden.Das gemeinnützige Internet Archive wurde bereits im Jahr 1996 gegründet und hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, "universellen Zugang zu allem Wissen zu ermöglichen". Das Internet Archive wurde dafür in der Vergangenheit schon häufiger verklagt.