Hobbes OS/2: Nach 32 Jahren schließt eines der ältesten Netz-Archive

Es markiert das Ende eines echten Internet-Dinosauriers. Die Verantwortlichen des Hobbes OS/2-Archiv, das vom Fachbereich für Informations- und Kommunikationstechnologien der US-amerikanischen New Mexico State University betrieben wird, haben das Ende der Plattform bekannt gegeben. Ab dem 15. April wird die Seite nicht mehr erreichbar sein.Und so weisen die Betreiber mit Nachdruck darauf hin, dass Nutzer bis zum Stichtag alle benötigten Dateien herunterladen sollten. "Diese Dateien werden ab dem Datum der Stilllegung nicht mehr für den Zugriff oder das Herunterladen verfügbar sein", so die Nachricht. Das Archiv umfasst tausende Anwendungen, Software-Entwicklungstools, Dokumentationen, Server-Software und Spiele, die seit der Einführung von OS/2 im Jahr 1987 veröffentlicht wurden.Dieser Aufforderung zum Download kamen dann wohl sehr viele Nutzer schnell nach. Wie ein Vertreter der New Mexico State University gegenüber The Register erklärt, gab es direkt nach der Ankündigung einen deutlichen Anstieg im Datenverkehr.Allzu große Sorge muss man sich aber nicht machen, dass nach dem Ende von Hobbes wichtige historische Dateien verloren gehen. "Niemand braucht sich um Hobbes zu sorgen, ich kümmere mich um Hobbes", so Jason Scott vom Internet Archive Anfang Januar auf Mastodon. Auch OS/2 World.com hat angekündigt, das Archiv vollständig spiegeln zu wollen.Wäre alles anders gekommen, hätte OS/2 der Nachfolger von DOS sein können. Doch 1991 hatte sich Microsoft von der gemeinsamen Entwicklung mit IBM verabschiedet, um eigene Wege zu gehen - mit Windows. Bis 2005 hatte IBM alleine weiterentwickelt, als letzter Nachfolger von OS/2 gilt ArcaOS, das 2017 vom Unternehmen Arca Noae veröffentlicht wurde.