Windows 365: Erstes Funktionsupdate im neuen Jahr - das ist neu

Auch für Windows 365, den Cloud-PC-Service Microsofts, startet das neue Jahr mit der Arbeit an neuen Features. Diese richten sich an die Nutzer der Boot- und Switch-Varianten des Angebots und werden jetzt in einer öffentlichen Vorschau getestet.

Direkt starten: Anmeldevorgang verbessert

Ohne Umschweife trennen

Zusammenfassung Windows 365 Boot und Switch testen neue Features

Boot erlaubt direkten Start einer Cloud-PC-Instanz

Switch ermöglicht parallelen Zugriff auf lokale und Cloud-Systeme

Passwortlose Authentifizierung bei Windows 365 Boot möglich

Intelligente Logik bei Boot hilft bei Netzwerkproblemen

Lokale PC-Einstellungen während Cloud-PC-Nutzung änderbar

Direkte Trennung vom Cloud-PC in Switch-Funktion integriert

Die beiden Varianten wurden im letzten Herbst offiziell gestartet. Windows 365 Boot ermöglicht es auf einem beliebigen Windows 11-Rechner, direkt mit der Anmeldung eine eigene Instanz des Cloud-PCs zu starten - man muss sich also nicht erst lokal anmelden. Windows 365 Switch hingegen stellt auf einem PC parallel das lokale wie auch das Cloud-System zur Verfügung und zwischen beiden kann nahtlos gewechselt werden.Wie Microsoft nun laut den Kollegen beim US-Magazin Neowin mitteilte, wird es in der Boot-Variante nun auch möglich sein, passwortlose Au­then­ti­fi­zie­rungs­me­tho­den wie Windows Hello for Business zu verwenden. Nutzer können in dem dedizierten Modus auch ihre Cloud-PC-Profile wechseln, ein Profilbild für ihren Anmelde- oder Sperrbildschirm anzeigen lassen und vieles mehr.Eine weitere Verbesserung für Windows 365 Boot soll dafür sorgen, dass Benutzer nicht mehr ewig auf den Abschluss des Anmeldevorgangs warten müssen, wenn es zu Netzwerkproblemen oder einer unvollständige Einrichtung kommt. Eine neue intelligente Logik informiert die Anwender proaktiv, damit Netzwerkprobleme manuell behoben oder die Einrichtung von Apps vervollständigt werden können. Schließlich können User bestimmte lokale PC-Einstellungen wie Audio, Anzeige und mehr ändern, während sie noch bei ihrem Cloud-PC auf Windows 365 Boot angemeldet sind.In Windows 365 Switch kann man sich nun direkt vom lokalen PC aus vom Cloud-PC trennen. Dazu geht man zur Auswahl "Lokaler PC" und klickt dann auf Aufgabenansicht. Nutzer können hier nun mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche "Cloud PC" klicken und schließlich die Option "Trennen" auswählen. Außerdem gibt es eine neue Anzeige am unteren Rand des Desktops, die "Cloud PC" und "Local PC" anzeigt, wenn Sie zwischen den beiden Plattformen wechseln - das soll die Übersicht, wo man sich gerade befindet, verbessern.Es ist nicht bekannt, wann diese und andere öffentliche Vorschaufunktionen für Windows 365 Boot and Switch allgemein verfügbar sein werden. Sollten allerdings nicht gerade gravierende Probleme auftreten, dürfte Microsoft hier nicht besonders lange mit der Bereitstellung zögern.