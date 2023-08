Wie oft kann man das Galaxy Z Flip 5 falten? Ein YouTuber weiß es nun

Falt-Phones werden immer populärer. Das liegt daran, dass sie immer widerstandsfähiger werden. Das bedeutet aber nicht, dass derartige Klapp-Phones unbegrenzt halten. Ein YouTuber testete beim Galaxy Z Flip 5, wie lange er das Samsung-Gerät auf- und zuklappen kann.

Samsung

Nicht ewig ist immer noch genug

Zusammenfassung Falt-Phones werden immer populärer, sind aber nicht unbegrenzt haltbar.

YouTuber testete das Galaxy Z Flip 5: knapp mehr als 400.000 Klappvorgänge.

Testbedingungen waren näher an der Realität als per Maschine.

Schließmechanismus versagte bei 223.000 Zyklen, bei 400.000 gab das Gerät den Geist auf.

Vergleich mit Razr 40 Ultra: 126.266 Zyklen.

100 Mal täglich auf- und zuklappen: mehr als zehn Jahre Haltbarkeit.

Die gute Nachricht: Smartphones mit faltbaren Display halten heutzutage deutlich länger, als es am Anfang der Fall war - was allerdings nicht besonders schwer ist, da die ersten Foldables mit diversen Kinderkrankheiten zu kämpfen hatten. Die schlechte Nachricht: Unbegrenzt halten derartige Geräte auch heute nicht.Aber zurück zur guten Nachricht: Wie lange ist eigentlich "länger"? Das wollte der YouTuber Mrkeybrd wissen und hat zu diesem Zweck selbst und mithilfe von Freunden bzw. Kollegen das faltbare Smartphone immer wieder auf- und zugeklappt. Seinen als Livestream übertragenen Langzeittest hat er am 2. August begonnen, wie The Verge berichtet, endete er gestern.In einer Zusammenfassung des Tests kann man sehen, dass das Ganze alles andere als standardisiert bzw. "wissenschaftlich" war. Das war aber auch Sinn und Zweck der Sache, denn der polnische YouTuber wollte Bedingungen schaffen, die näher an der Realität sind, als wenn das Gerät einfach nur in einer Maschine eingespannt ist. Konkret tauchte Mrkeybrd das Galaxy Z Flip 5 unter Wasser und faltete es dort, es wurde Hitze und Kälte, Sand und sogar Mehl, Zucker und Eiern ausgesetzt.Das Galaxy Z Flip 5 überlebte auf diese Weise knapp mehr als 400.000 Klappvorgänge (genauer gesagt waren es 401.146). Das ist eine sicherlich beeindruckende Zahl, vor allem dann, wenn man sie mit dem Razr 40 Ultra vergleicht - denn das andere bekannte Flip-Phone moderner Falt-Bauweise schaffte gerade einmal 126.266 Zyklen.Das Flip 5 versagte auch nicht plötzlich bzw. auf einmal: Bei etwa 223.000 Zyklen funktionierte der Schließmechanismus nicht mehr richtig, bei der Marke von 400.000 gab das Gerät dann endgültig den Geist auf, da unter anderem eine pinkfarbene Linie auf dem Display erschien. Die Zahl von 400.000 sollte man natürlich in Verhältnis setzen: Wenn man sein Gerät 100 Mal täglich auf- und zuklappt, würde dieses mehr als zehn Jahre halten. Mehr als genug, würden wir sagen.