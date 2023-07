Samsung: Galaxy Z Flip5, Z Fold5 & Tab S9: So sehen die Geräte aus

Samsung bringt, so behaupten es jedenfalls diverse Quellen im Internet, am 26. Juli 2023 im Rahmen des für diesen Termin erwarteten Unpacked-Events das Samsung Galaxy Z Flip 5 , das Samsung Galaxy Z Fold 5 und die Samsung Galaxy Tab S9-Reihe. Wir zeigen die Geräte vorab.

Samsung Galaxy Z Fold5

Lücke zwischen Gehäusehälften wird vermieden

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Tab S9-Serie

Dasist aller Voraussicht nach das neue Foldable-Flaggschiff des koreanischen Elektronikriesen. Es handelt sich also wahrscheinlich um ein Smartphone mit einem großen faltbaren Haupt-Display, das auf der Außenseite über ein im zusammengeklappten Zustand nutzbares Zusatz-Display verfügt.Auf den uns vorliegenden Bildern ist das neue Falt-Smartphone eindeutig mit der Bezeichnung Z Fold 5 versehen. Es unterscheidet sich zumindest auf den Bildern auf den ersten Blick nur geringfügig von Galaxy Z Fold 4, sodass eventuell sogar eine Verwechslung mit dem Vorgängermodell möglich wird. Im Grunde scheint Samsung am Design des Fold 4 festzuhalten und verändert auf den ersten Blick lediglich die Maße im Bereich der Kameraeinheit und die Position des LED-Blitzes.Eine wichtige Neuerung beim Galaxy Z Fold 5 lässt sich aber auf den hier gezeigten Bildern offenbar ebenfalls nachvollziehen. Im zusammengeklappten Zustand scheint es keine Lücke zwischen den beiden Gehäusehälften mehr im Bereich vor dem Scharnier zu geben. Die beiden Seiten liegen also offenbar flach auf.Auch daserinnert auf den ersten Blick scheinbar stark an den Vorgänger aus dem Jahr 2022. Es gibt hier aber laut früheren Berichten einen entscheidenden Unterschied: das außen liegende Display wird deutlich größer, sodass darauf laut Meldungen aus anderen Medien verschiedene Apps in angepasster Form genutzt werden können. Google und Samsung sollen dafür an entsprechenden Anpassungen bestimmter Apps arbeiten, hieß es zuletzt.Die, zu der uns ebenfalls Bilder vorliegen, unterscheidet sich äußerlich scheinbar tatsächlich nicht von den Vorgängergeräten der Tab-S8-Serie. Das Innenleben wurde hier zwar vermutlich auf den neuesten Stand gebracht, äußerlich bleibt es jedoch dabei: Tablets sind Tablets, sodass Samsung wohl vermutlich keine optischen Veränderungen vornehmen wird.Nach unserem Kenntnisstand sind zunächst wieder drei Modelle zu erwarten, es gibt also wohl neben dem Basismodell auch wieder eine Plus- und eine Ultra-Variante. Besonders die letztgenannte Ausgabe fällt dabei optisch auf, besitzt sie doch ein riesiges Display mit einer "Notch" für die Frontkamera-Einheit.Wann und zu welchen Preisen die neuen Samsung-Produkte in den Handel kommen, wurde bisher noch nicht offiziell kommuniziert.