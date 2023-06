Samsung Galaxy Z Flip 5: Erstes offizielles Bild zeigt neues Außendisplay

Samsung bringt im Juli nicht nur das neue Galaxy Z Fold 5 , neue Tablets und neue Smartwatches auf den Markt, sondern stellt mit dem Galaxy Z Flip 5 auch eine Neuauflage seines kleineren, vertikal zu öffnenden Flaggschiff-Smartphones mit faltbarem Display vor. Jetzt gibt es ein erstes offizielles Bild.

Stufe statt Löcher für Kameras

Samsung und Google optimieren Apps für neues Außendisplay

Zusammenfassung Erstes offizielles Bild des Galaxy Z Flip 5 aufgetaucht.

Größeres 3,4 Zoll (8,64 cm) Außendisplay, "Stufe" für Kameras.

"Hero-Farbe" dieses Jahr ist ein heller Grünton.

Präsentation am 26. Juli, Verfügbarkeit ab 11. August.

Zwei Kameras auf der Außenseite, LED-Blitz.

Faltbares Display im Flip-Formfaktor, mehr Aktionen möglich.

Samsung / MySmartPrice

Über das indische Preisvergleichsportal MySmartPrice wurde jetzt ein erstes offizielles Marketing-Bild des Galaxy Z Fold 5 veröffentlicht. Man will das Bild von einer anonymen Quelle erhalten haben, doch scheint relativ klar, dass der wohl bekannteste Smartphone-Leaker der Welt dahinter steckt. Derartige Details sind jedoch unwichtig, schließlich zeigt das Marketing-Bild das neue Design vorab.Wie erwartet, bekommt das Samsung Galaxy Z Flip5 tatsächlich ein deutlich größeres Außendisplay spendiert. Es handelt sich um ein 3,4 Zoll großes OLED-Panel, das nun fast die gesamte Oberfläche der Außenseite auf der oberen Gehäusehälfte abdeckt. Anders als beim Motorola Razr 40 Ultra umschließt das neue Außendisplay hier aber nicht die Kameras.Stattdessen hat Samsung sich entschieden, eine Art "Stufe" in das Panel zu integrieren, sodass es neben den Kameras etwas höher ausfällt. Man maximiert auf diese Weise die Fläche des äußeren Touchscreens, ohne aber so radikal vorzugehen wie Motorola und gleich Aussparungen im Display für die Kameras zu schaffen.Heraus kommt ein Foldable-Smartphone im Flip-Formfaktor, welches ein attraktives, großes äußeres Display bietet, auf dem deutlich mehr Aktionen möglich sind als bei dem schmalen Panel des Vorgängermodells. Laut früheren Berichten arbeiten Samsung und Google bereits daran, diverse Apps für die Verwendung auf dem durchaus besonderen Außendisplay des Galaxy Z Flip 5 zu optimieren.Abgesehen vom neuen äußeren Display zeigt das erste Marketing-Bild des Galaxy Z Flip5 relativ wenig von dem neuen Smartphone. Es deutet sich aber an, dass die "Hero-Farbe" des neuen Geräts in diesem Jahr ein heller Grünton sein wird. Weiterhin ist gut erkennbar, dass wieder zwei Hauptkameras auf der Außenseite angebracht sein werden, neben denen Samsung natürlich auch noch einen LED-Blitz platziert.Die Präsentation des Samsung Galaxy Z Flip 5 erfolgt am 26. Juli 2023 zusammen mit dem Galaxy Z Fold 5, den Tablets der Galaxy Tab S9-Serie und den Smartwatches aus der Galaxy Watch 6-Reihe. Die Verfügbarkeit soll rund 14 Tage später, am 11. August 2023, gegeben sein.