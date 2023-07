Diablo 4: Blizzard meint, dass Pets auf dem Schirm sind - dauert aber

Das Action-Rollenspiel Diablo 4 (D4) ist seit Anfang Juni verfügbar und mittlerweile hat Blizzard auch die erste Saison gestartet. Glücklich sind Spieler damit nicht, um es vorsichtig zu formulieren. Das weiß auch der Entwickler und meint, dass deshalb Neuerungen warten müssen.

Pets, also Tiere und sonstige Wesen, die den jeweiligen Spielcharakter begleiten, sind in vielen Games populär und sind auch aus Blizzard-Titeln nicht wegzudenken - allen voran World of Warcraft . Deshalb verwundert es nicht, dass solche (kosmetischen) "Haustiere" ganz oben auf der Wunschliste vieler Spieler stehen.Das weiß auch Blizzard und meint, dass es "wirklich Spaß machen würde, sie einzuführen" und man das auch früher oder später umsetzen wird. Doch allzu bald wird das nicht passieren, so die Entwickler im Rahmen des jüngst stattgefundenen Campfire-Chats. Denn aktuell liegt der Fokus darauf, sicherzustellen, dass sich alle Diablo 4-Klassen gut spielen lassen. Außerdem will man genügend zusätzliche Inhalte erstellen, damit die Gamer im D4-Alltag genug zu tun bekommen.Im Mittelpunkt des Campfire-Streams standen natürlich die Änderungen, die im Zuge von Patch 1.1.1 kommen werden, dieser führt diverse Änderungen am ungeliebten Vorgänger 1.1.0 durch. Allen voran sollen Zauberin und Barbar wieder gestärkt werden, dazu kommen viele weitere Verbesserungen am Gameplay, Drops etc.Doch die Zuschauer wollten auch wissen, wie es danach aussieht und so gab es auch die Frage: "Gibt es zusätzliche Optionen zur Anpassung, die ihr in Betracht zieht, wie Haustiere oder Flügel?" Daraufhin meinte Community Manager Adam Fletcher: "Ich weiß, dass wir das in Betracht ziehen und auswerten, abhängig vom Feedback der Spieler."Blizzard habe das auf dem Schirm, aber nicht unmittelbar: "Im Moment konzentrieren wir uns sehr darauf, mehr Inhalte für die Spieler zu schaffen, mehr als einige der kosmetischen Teile und so weiter", so Fletcher, "aber ich weiß, dass die Spieler danach fragen." Game Director Joe Shely fügte an: "Wir wollen noch mehr solcher Sachen hinzufügen. Es macht wirklich Spaß, diese Dinge einzubauen - aber wir hatten das Gefühl, dass es im Moment wirklich wichtig ist, den Zauberern und Barbaren zu helfen und einige dieser anderen Buffs für die Klassen einzuführen."