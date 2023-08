Definiere Ironie: Viele Zoom-Angestellte müssen zurück ins Büro

Es ist paradox: Ausgerechnet Zoom, also jenes Unternehmen, das während der Pandemie zu einem Synonym für das Arbeiten zu Hause wurde, hat seine Angestellten zurück ins Büro beordert. So mancher sieht das als Zeichen, dass die "Homeoffice-Revolution" gescheitert ist.

Zoom wurde zum Synonym für Pandemie-Heimarbeit

Hybrider Ansatz

Zoom - Videokonferenzen und mehr

Zusammenfassung Zoom beordert Angestellte zurück ins Büro

War einer der größten Profiteure der Homeoffice-Revolution.

Nutzerzahlen stiegen während der Pandemie explosionsartig.

Zoom musste Anfang 2023 rund 15% aller Angestellten entlassen.

Alle Angestellte, die im Umkreis wohnen, müssen 2 Tage/Woche ins Büro.

Unternehmen setzen auf hybrides Arbeiten.

Zoom will eigene Technologien besser nutzen und Kunden unterstützen.

Ironie: Zoom ist Synonym für Homeoffice-Revolution geworden.

Als Anfang 2020 die Covid-19-Pandemie begann, mussten im Prinzip alle, die nicht in systemkritischen Jobs tätig waren, zu Hause bleiben. Das fiel manchen schwerer als anderen, all jene, die Bürojobs und Ähnliches ausübten, konnten und mussten ihre Arbeit von zu Hause fortsetzen. Großer Gewinner waren Remote-Werkzeuge und Kommunikationslösungen wie Microsoft Teams , zum regelrechten Synonym für digitale Heimarbeit und ein Stück weit auch die Pandemiezeiten wurde aber Zoom.Das bis Covid-19 eher mäßig erfolgreiche Unternehmen vervielfachte seine Nutzerzahlen explosionsartig. So kam Zoom Video Communications Ende 2019 auf rund zehn Millionen monatlich aktiver Nutzer (Monthly Active Users; MAUs), bereits im März 2020 zählte man 200 Millionen MAUs.Doch zuletzt lief es nicht mehr ganz so gut und Zoom musste im Februar 2023 gut 1300 Mitarbeiter entlassen, das waren zu diesem Zeitpunkt rund 15 Prozent aller Angestellten. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass alle Angestellten, die in einem Umkreis von 50 Meilen (ca. 80 km) um einen Zoom-Standort wohnen, mindestens zwei Tage pro Woche ins Büro müssen.In einem Statement teilte das Unternehmen mit: "Wir glauben, dass ein strukturierter, hybrider Ansatz - das heißt, dass Mitarbeiter, die in der Nähe eines Büros wohnen, an zwei Tagen in der Woche vor Ort sein müssen, um mit ihren Teams zu interagieren - für Zoom am effektivsten ist. Als Unternehmen sind wir besser in der Lage, unsere eigenen Technologien zu nutzen, weiterhin innovativ zu sein und unsere globalen Kunden zu unterstützen."Viele Unternehmen setzen mittlerweile auf hybrides Arbeiten, so mancher Konzern hat "Work from Home" aber auch ganz abgeschafft. Im Fall von Zoom entbehrt das aber dennoch nicht einer gewissen Ironie, weil man eben einer der größten Profiteure dieser Entwicklung war.