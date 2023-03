Zu spät im Zoom-Meeting? - KI liefert direkt eine Zusammenfassung

Es wird etwas weniger dramatisch, wenn man sich zukünftig zu spät in ein Zoom-Meeting einloggt. Die Betreiber der Plattform integrieren jetzt KI-Funktionen, die unter anderem schnell eine Zusammenfassung der bisherigen Inhalte liefern können.

Zoom - Videokonferenzen und mehr

Mit Zoom IQ ist bereits eine eigene KI in die Konferenz-App integriert, die beispielsweise beim erstellen von Kapitelmarken in aufgezeichneten Meetings hilft. Eine neue Partnerschaft mit dem KI-Spezialisten OpenAI soll nun allerdings für eine weitaus größere Breite an Möglichkeiten sorgen. Das teilten die Betreiber jetzt mit.Wer sich beispielsweise in ein bereits laufendes Meeting einloggt, kann Zoom IQ nun bitten, eine Zusammenfassung der bisherigen Gespräche bereitzustellen. Wenn hier etwas unklar bleibt, kann man der KI auch weitergehende Fragen stellen, um etwa tiefer in ein Thema einzutauchen. Den Gesprächspartnern im Meeting kann umgekehrt aber auch eine Zusammenfassung dessen geliefert werden, was man selbst beispielsweise mit anderen Kollegen in einem Teamchat erarbeitet hat.Ähnlich wie der ChatGPT-Bot , der für Slack entwickelt wurde, kann Zoom IQ aber auch Antworten an die Kollegen mithilfe der KI generieren. KI-gestützte Nachrichten- und E-Mail-Entwürfe sollen nach Angaben der Zoom-Betreiber im April auf Einladungsbasis eingeführt werden, während verschiedene Meeting-Zusammenfassungsfunktionen direkt einer breiteren Nutzerschaft bereitgestellt werden.Des Weiteren wird an einem Ausbau der Zoom-Anwendung zu einer All-in-One-Produktivitäts-App gearbeitet. Mit den neuen Kalender- und Mail-Apps von Zoom können Sie unter anderem direkt von Zoom aus auf Ihre Termine und E-Mails zugreifen. Dafür lässt sich das Tool direkt mit der Gmail- oder Microsoft 365-Adresse des Nutzers verbinden, die Kalender-Integration funktioniert darüber hinaus auch mit den Angeboten verschiedener anderer Anbieter.Weiterhin hat Zoom eine weitere neue Funktion namens Huddles hinzugefügt, die als "videofähiger virtueller Co-Working-Space" beschrieben wird. Genau wie Huddles auf Slack, können Sie mit der Zoom-Version der Funktion auch in schnelle Videoanrufe einsteigen, um Fragen zu stellen oder mit einem Kollegen zu chatten. Das Unternehmen sagt, dass diese Funktion weltweit für Benutzer verfügbar ist.