Video zeigt Kamikaze-Drohnenboot, das russisches Kriegsschiff angreift

Der kreative und effektive Einsatz von Drohnen hat der Ukraine im Kampf gegen die russischen Angreifer einen echten Vorteil verschafft. Jetzt zeigt sich, dass das Land diesen Effekt auch auf den Konflikt im Schwarzen Meer übertragen kann. Offenbar kam es in der Nacht zum Freitag zu einem ausgeklügelten Angriff auf den russischen Marinestützpunkt in Noworossijsk.Im Netz verbreitete sich daraufhin schnell ein Video, das Aufnahmen von Bord eines unbemannten Kamikaze-Drohnenschiffs der Ukraine zeigen sollen. Darauf zu sehen ist, wie sich das kleine Schiff einem Kriegsschiff nähert, um dann direkt seitlich in den Rumpf zu steuern. Die Aufnahme endet mit dem Aufprall.Laut SZ will Reuters aus Insiderkreisen zitieren können, dass der Angriff in Zusammenarbeit des Geheimdienstes und der Marine der Ukraine durchgeführt wurde. Laut ukrainischen Medien war das Drohnenboot, von dem die verbreiteten Aufnahmen stammen, mit 450 Kilogramm Sprengstoff beladen.Auf Anfrage bestätigt das russische Verteidigungsministerium einen Drohnenangriff in Noworossijsk, stellt aber die Behauptung auf, dass dieser erfolgreich abgewehrt wurde. Auch russische Nachrichtenagenturen berichten, dass es "keine Schäden" gegeben habe.Gegen diese Darstellung sprechen weitere Aufnahmen aus der Region. Die sollen das getroffene Kriegsschiff "Olenegorski Gornjak" nach dem Angriff zeigen. Das rund 112 Meter lange Schiff der Ropucha-Klasse hat dabei offensichtlich eine starke Schlagseite, der Rumpf liegt erkennbar tief im Wasser.