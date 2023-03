Möge die Macht mit der Ukraine sein: Mark Hamill warnt vor Angriffen

Der Ukraine-Krieg dauert seit über einem Jahr an und längst hat sich so etwas wie Kriegsnormalität eingestellt - wenn Tod und Zerstörung jemals "normal" sein können. Für die Menschen dort sind aber Luftangriffe zum Alltag geworden - und vor ihnen warnt nun ein prominenter Sprecher.

Air Alert warnt Ukrainer und Besucher

Mark Hamills Warnung



"Möge die Macht mit Ihnen sein"

Zusammenfassung Luftangriffe im Ukraine-Krieg sind Alltag: Air Alert-App warnt vor Gefahr.

Mark Hamill übernimmt Durchsagen für App in Englisch.

Hamill: "Möge die Macht mit Ihnen sein" & "Sei nicht leichtsinnig".

Hamill: Ukraine zeigt Widerstand gegen das "Imperium".

Wer in der Ukraine lebt oder diese besucht, der ist mit dem Kriegsalltag konfrontiert und dieser bedeutet, dass man stets mit russischen Luftangriffen rechnen muss. Vor diesen wird man über diverse traditionelle Medien wie Radio und Fernsehen gewarnt, das heutzutage hierfür wichtigste Medium ist aber eine Air Alert genannte App.Air Alert, das für iOS und Android verfügbar ist, hat laut einer Seite der ukrainischen Regierung folgenden Zweck: "Keine Registrierung, keine Erfassung von persönlichen Daten oder Geolocation. Die App sendet extrem laute Benachrichtigungen über Luftangriffe, chemische, technogenetische oder andere Arten von Alarmen des Zivilschutzes, auch wenn sich Ihr Telefon im geräuschlosen oder Schlafmodus befindet."Die App sollten alle nutzen, die die Ukraine bereisen und sie werden wohl zur englischen Version greifen (in anderen Sprachen steht die App nicht zur Verfügung). Für die englischen Durchsagen konnten die Macher nun einen besonders prominenten Sprecher gewinnen, denn diese übernimmt kein Geringerer als Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill.Dieser sagt in einer ersten Nachricht "Achtung! Luftangriffsalarm. Begeben Sie sich in den nächstgelegenen Schutzraum." Ist die Gefahr gebannt, dann teilt Hamill in Anspielung auf Star Wars mit: "Der Alarm ist vorbei. Möge die Macht mit Ihnen sein." Hamill hat auch noch andere Anspielungen auf seine berühmteste Rolle zu bieten und sagt auch noch: "Sei nicht leichtsinnig. Deine Selbstüberschätzung ist deine Schwäche."In einem Interview mit Associated Press erläutert Hamill, warum er das gemacht hat und meint, dass die Ukraine "unter so schrecklichen Umständen eine solche Widerstandsfähigkeit gezeigt" habe und ihn der Kampf an Star Wars und den Widerstand gegen das Imperium erinnert hat. "Ein Märchen über Gut und Böse passt gut zu den Geschehnissen in der Ukraine. Das ukrainische Volk, das sich für die Sache einsetzt und so heldenhaft reagiert hat ... Es ist unmöglich, sich nicht davon inspirieren zu lassen, wie sie diesen Sturm überstanden haben."