The Elder Scrolls 6 wird noch viele Jahre brauchen, bis es erscheint

The Elder Scrolls 5: Skyrim erschien erstmals im November 2011. Das Rollenspiel ist und bleibt populär, doch Fans warten längst auf den Nachfolger. Dieser wurde auch vor fünf Jahren angekündigt, doch es wird noch einmal so lange brauchen, bis das Spiel erscheint - mindestens.

The Elder Scrolls 6 nicht vor 2028

Mitte Juni 2018 hat Bethesda einen Trailer bzw. Teaser veröffentlicht, der nicht viel mehr zeigte als einen Flug über eine bergige Landschaft in Richtung einer Küste. An Ende des rund eine halbe Minute langen Videos gab es dann den Schriftzug zu sehen, der so manchen Fan ausflippen ließ: The Elder Scrolls 6 (TES6).Doch seit dem "Official Announcement Teaser" sind fünf Jahre vergangen, ohne dass Bethesda konkrete Informationen zum Skyrim-Nachfolger preisgab. Das liegt unter anderem daran, dass Bethesda bis zuletzt an Starfield gearbeitet hat und das Weltraum-Rollenspiel ein riesiges Ausmaß hat.Starfield ist aber mittlerweile fertiggestellt und wird Anfang September erscheinen. Deshalb wird nun die Frage immer lauter, was denn nun mit TES6 los ist. Eine echte Antwort gaben Microsoft und Bethesda noch nicht, Bilder, Videos, Informationen zum Inhalt oder gar nur der (Unter-)Titel des Spiels gibt es bislang nicht.Im Zuge der aktuellen gerichtlichen Verhandlungen zwischen der US-amerikanischen Handelsbehörde Federal Trade Commission (FTC) und Microsoft zur Übernahme von Activision Blizzard gab Xbox-Chef Phil Spencer zu Protokoll, dass das Spiel noch viele Jahre brauchen wird, bis es erscheint, nämlich zumindest fünf.Denn Spencer wurde gefragt, auf welcher Konsole The Elder Scrolls 6 veröffentlicht wird. Dazu sagte er (via Stephen Totilo ): "Es ist so weit weg, dass es schwer zu sagen ist, was die Plattformen überhaupt sein werden ... Wir reden hier über ein Spiel, das noch mehr als fünf Jahre entfernt ist."Angesichts der Tatsache, dass wir praktisch nichts über das Spiel wissen, ist es natürlich nicht überraschend, dass TES6 noch eine halbe Ewigkeit entfernt ist - und vermutlich ist die Angabe von fünf Jahren noch eine optimistische Schätzung.