Raus aus der Beta: Google Nearby Share für Windows jetzt verfügbar

Nach mehrmonatiger Testphase verlässt Googles Nearby Share für Windows die Betaphase und steht nun in einer finalen Version zur Verfügung. Die App vereinfacht den Datentransfer zwischen Android-Smartphones und Windows-PCs, etwa für Bilder, Videos und Co.

Google

Einfache Dateiübertragung von Android zu Windows

Voraussetzungen für Google Nearby Share

Wichtig: ARM-Geräte werden nicht unterstützt.

ARM-Geräte werden nicht unterstützt. Ein PC mit Windows 10 (64-Bit) oder höher

Ein Android-Gerät mit Android 6.0 oder höher.

Auf beiden Geräten muss Bluetooth aktiviert sein.

Auf beiden Geräten muss WLAN oder Ethernet aktiviert sein.

Beide Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Die Geräte sollten nicht weiter als 5 Meter voneinander entfernt sein.

Nearby Share für Windows - Dateiübertragung

Alternative zu Google Nearby Share für Windows

Den Startschuss von Nearby Share für Windows kündigt Google in Verbindung mit einem Einblick in seine Statistiken an. Innerhalb der zurückliegenden Betaphase wurde die App von über 1,7 Millionen Menschen installiert, die mehr als 50 Millionen Dateien zwischen ihren Android-Geräten und Windows-PCs übertragen haben. Fotos und Videos sind die beliebtesten Dateitypen.Weiterhin spricht Google von einer verbesserten Leistung und neuen Funktionen, die mit dem heutigen Release Hand in Hand gehen sollen. Unter anderem erhält Nearby Share für Windows eine Zeitangabe über die geschätzte Dauer aktiver Dateiübertragungen. Hilfreich vor allem dann, wenn größere Dateien - etwa Videos oder ganze Ordner - versendet werden. Über eine neue Bildvorschau wird zudem visuell bestätigt, ob man das korrekte Foto empfangen hat.Die finale Version von Google Nearby Share für Windows findet ihr im WinFuture Download-Bereich . Für die Nutzung gelten die bekannten Voraussetzungen an Windows-PCs und Android-Smartphones bzw. -Tablets.Um Drittanbietern aus dem Weg zu gehen, besteht die einfachste Möglichkeit der Datenübertragung zwischen Android-Smartphones und PCs mit der Microsoft-App "Smartphone-Link". Diese ist auf vielen Windows-Systemen bereits vorinstalliert oder kann optional kostenlos im Microsoft Store heruntergeladen werden.Zusätzlich zur Dateiübertragung kann die Smartphone-Link-App für Windows Telefonate über den PC durchführen, Textnachrichten (SMS) empfangen und schreiben oder auch Benachrichtigungen einsehen. Für ausgewählte Telefone, etwa Samsung Galaxy-Modelle , steht zudem ein Drag-and-drop-Verfahren bereit. Zu guter Letzt besteht der Vorteil, dass Microsoft auch Apple iPhones unterstützt.