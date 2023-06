Googles Feature-Drop führt bei einigen Pixel-Phones zu Akkuproblemen

Googles "Pixel Feature Drop" vom Juni führte eine Reihe von Funktionen für kompatible Pixel Phones ein. Jetzt stellt sich heraus, dass das Update bei einigen Nutzern auch zu Problemen führte. Zum Beispiel zu einem ungewöhnlich hohen Batterieverbrauch und erhöhter Temperatur.

Feature-Drop-Probleme auf dem Pixel-Phone

Zusammenfassung Pixel Feature Drop brachte auch Probleme für einige Nutzer.

Probleme betreffen Pixel 6, 6 Pro, 7 und 7 Pro.

Nutzer beschweren sich über Akkulaufzeit und Überhitzung.

Ursache könnte Pixel Launcher sein.

Google bestätigt Probleme noch nicht, aber mögliche Lösung im Juli.

Der Pixel-Feature-Drop vom Juni, der auf Android 13 QPR3 (Quarterly Platform Release) basiert, hat den Pixel-Handys unter anderem neue Funktionen wie adaptives Laden und 3D-Wallpaper beigebracht. Wie 9to5Google nun berichtet, haben einige Nutzer auf Reddit ihre Beschwerden darüber geteilt, dass die Firmware die mögliche Ursache für ungewöhnliche Überhitzungs- und Akkuprobleme ist.Aus dem Thread geht hervor, dass diese Probleme nur das Pixel 6, Pixel 6 Pro und das Pixel 7 als auch das Google Pixel 7 Pro betreffen. Es handelt sich also nicht um ein weitverbreitetes Problem, da die älteren Pixel-Phones oder das nagelneue Google Pixel 7a nicht mit dem Konflikt belastet sind. Eine der häufigsten Sorgen der Nutzer ist die Akkulaufzeit ihres Gerätes, die nach dem Update auf die neueste Version völlig unzuverlässig wurde. Einige haben sogar von Überhitzungsproblemen als weiterem Manko berichtet.In einem Account wurde auch erwähnt, dass der Pixel Launcher für diese Probleme verantwortlich sei, der nach der Überprüfung des Akkuprotokolls einen hohen Akkuverbrauch im Hintergrund anzeigt. Ein anderer berichtete, dass das Pixel 7 Pro mit der besagten Firmware nicht einmal mehr einen Tag lang durchhält.Aber nicht alle Beiträge in diesem Thread handelten von Beschwerden. Einige betonten, dass mit dem Pixel-Feature-Drop im Juni auch viele Fehler behoben wurden, wie z. B. die Anzeige der Mobilfunk-Signalbalken, die in einigen Fällen kein Netz oder keinen Dienst anzeigten. Ein Leser erwähnte sogar, dass das Update die Akkuleistung seines Google Pixel 7 Pro verbessert hat.Gegenwärtig ist noch unklar, ob wirklich die Software daran schuld ist. Google hat dies noch nicht bestätigt. Sollte es wirklich Bedenken geben, könnte der Mountain View das Problem wahrscheinlich mit dem kommenden Sicherheitspatch im Juli beheben.Nutzt Ihr die neueste Android-Version auf Eurem Pixel-Smartphone? Habt Ihr eines der oben genannten Probleme festgestellt? Teilt uns doch Eure Antworten in den Kommentarbereich mit.