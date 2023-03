Mächtiger Microsoft 365-Copilot: Konzern zeigt KI in Office-Apps

Microsoft startet einen neuen KI-gesteuerten "Copiloten" für seine Microsoft 365-Apps , der bei der Erstellung von Dokumenten, E-Mails, Präsentationen und vielem mehr unterstützen wird. Zunächst dürfen ausgewählte Unternehmenspartner testen.

Microsoft 365 Copilot-System für Word, Excel, Teams uvm.

Co-Pilot, kein Autopilot

Zusammenfassung Microsoft startet KI-gesteuerten Copilot für MS 365-Apps.

Zunächst nur für ausgewählte Unternehmen.

MS 365-Apps sollen per natürlicher Sprache bedient werden.

Copilot soll als Hilfe bei Dokumenterstellung dienen, kein Autopilot.

KI soll Arbeitsabläufe kürzen und wiederkehrende Arbeiten erleichtern.

Beta-Testphase, keine Details zur Verfügbarkeit und Preisgestaltung.

Das hat Microsoft-Chef Satya Nadella mit seinem Team heute beim "The Future of Work with AI"-Event angekündigt. Zum Auftakt werden Produktivitätstools für den Arbeitsplatz mit den Sprachmodellen der Chatbots und den Geschäftsdaten der Unternehmen gepaart. So sollen die Microsoft 365-Apps Mehrwert bieten, indem sie per natürlicher Sprache bedient werden können, was Zeit spart und gleichzeitig die Produktivität steigern soll.Microsoft betont dabei, dass der Copilot für Word, Excel und Co. ausdrücklich eine Hilfe beim Erstellen von Dokumenten sein soll und keinesfalls ein "Autopilot" ist. Der Copilot selbst wird als separate Funktion in den einzelnen Microsoft 365-Apps, ähnlich wie ein Assistent, in der Seitenleiste auftauchen."Er arbeitet neben Ihnen, eingebettet in die Anwendungen, die Millionen von Menschen täglich nutzen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams und mehr", sagte Jared Spataro, Leiter von Microsoft 365, bei der Vorstellung. "Copilot ist eine völlig neue Art des Arbeitens."Stattdessen sollen viele Aufgaben mit dem MS 365-Copilot vereinfacht werden, indem man künftig Aufgaben per Sprachbefehl starten kann. Die gezeigten Präsentationen sind dabei vielversprechend, denn Copilot kürzt Arbeitsabläufe ab und dürfte damit vor allem wiederkehrende Arbeiten sowie Analysen deutlich erleichtern. Das Event zeigte zum Beispiel, wie die KI mithilfe von OneNote-Notizen eine Zusammenfassung erstellt oder wie mit einigen wenigen aufgezählten Anforderungen eine Powerpoint-Präsentation mit automatisch gefüllten Slides gestartet wird.Wie gut die gezeigten Aufgaben allerdings im Arbeitsalltag tatsächlich erledigt werden, wird man erst in einigen Monaten wissen. Microsoft startet den Microsoft 365-Copilot mit einer Beta und hat bisher noch keine Details zur allgemeinen Verfügbarkeit verraten. Zudem wurde auch nicht gesagt, ob der Copilot künftig als Extra-Abo dazu gebucht werden muss.