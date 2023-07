Meta macht Ernst: Threads sperrt deutsche Nutzer aktuell aus

Meta schiebt Threads-Nutzern aus Deutschland einen Riegel vor. Antworten, Profile und Co. werden nicht mehr geladen. Ein möglicher Grund: Innerhalb der Europäischen Union (EU) gelangt man derzeit nur über Umwege an den Twitter-Konkurrenten . Der Datenschutz ist das Problem.

"Inhalt nicht verfügbar"

Zusammenfassung Meta sperrt Threads-Nutzer aus der EU.

Grund: Anpassung an Datenschutzgesetze notwendig.

Europäische Nutzer können nicht mehr antworten, Profile laden etc.

Nutzer beschwerten sich in der Nacht über gehäufte Fehlermeldungen.

VPN-Nutzung scheint keine Abhilfe zu schaffen.

Selbst US-Amerikaner mit europäischer IP können eingeschränkt werden.

Noch keine offizielle Stellungnahme seitens Meta.

Unsplash / M. Nohassi

Mehr als 100 Millionen Nutzer in nur sieben Tagen. Metas neues soziales Netzwerk Threads erfreut sich großer Beliebtheit - auch in Europa. Doch genau hier kann und möchte die Facebook-Mutter noch nicht Fuß fassen. Vorab müssten umfangreiche Arbeiten in den Bereichen Datenschutz und Privatsphäre vorgenommen werden, um die Social-Media-App für aktuell geltende und kommende Datenschutzgesetze der EU anzupassen.Für Bürger der Europäischen Union scheinbar kein Hindernis. Über Umwege ist es problemlos möglich, die Threads-App auf seinem Smartphone zu installieren und zu nutzen. Unter Google Android etwa mithilfe einer APK-Datei, auf dem iPhone über einen US-Account für den App Store. In der Meta-Zentrale scheint das allerdings nicht besonders großen Anklang zu finden, wie EU-Nutzer jetzt zu spüren bekommen.In der Nacht von Donnerstag auf Freitag häuften sich die Meldungen über Probleme beim Laden von Inhalten. Europäische Nutzer können zwar weiterhin ihre Timeline und somit die Beiträge anderer Nutzer sehen, nicht jedoch die passenden Antworten oder deren Profile. Auch das Veröffentlichen von Inhalten und das Abrufen von Benachrichtigungen wird unterbunden. Fehlermeldungen wie "Inhalt nicht verfügbar" oder "Leider ist etwas schiefgelaufen" sind allgegenwärtig.Die Nutzung eines Virtual Private Network (VPN) scheint keine Abhilfe zu schaffen. Angenommen wird, dass die Herkunft des mit Threads verbundenen Instagram-Kontos ausschlaggebend ist. Positive Rückmeldung erhielt man bisher nur von europäischen Nutzern, die vorab der Threads-Registrierung einen neuen Instagram-Account außerhalb der EU angelegt haben. Scheinbar geht die EU-Sperre so weit, dass sogar Reisende US-Amerikaner (via 9to5mac ) eingeschränkt werden, sobald eine europäische IP-Adresse festgestellt wird.Eine offizielle Stellungnahme seitens Meta steht noch aus.