Perseverance findet neue Hinweise auf organische Materie auf dem Mars

Der Perseverance Rover hat auf dem Mars neue Hinweise auf organische Verbindungen gefunden - und damit darauf, dass auf dem roten Planeten vielleicht einmal Lebensformen zu finden waren. Auf eine Bestätigung wird man aber noch lange warten müssen.

Denn um die jetzt gefundenen Verbindungen zu analysieren und ihren Ursprung zu erforschen, müssen die neuen Proben erst einmal zurück zur Erde gebracht werden. Das geht aus einer neuen Veröffentlichung des Magazins Nature hervor.Der Perseverance Rover fand die Hinweise auf organische Verbindungen in dem Jezero-Krater, der seit über zwei Jahren untersucht wird. Forscher glauben, dass das Jezero-Becken einst einen See mit Zuflüssen beherbergte. Daher steht diese Region im Zentrum der Suche nach einstigem Leben auf dem Mars.Entdeckt wurden jetzt organische Moleküle, die Kohlenstoff- und Wasserstoffatome beinhalten. Sie sind die Kernbestandteile des Lebens, wie wir es auf der Erde kennen, doch können auch auf andere Art entstanden sein."Sie sind ein aufregender Hinweis für Astrobiologen, da sie oft als Bausteine des Lebens angesehen werden", erklärte Joseph Razzell Hollis, ein Postdoktorand am Londoner Natural History Museum, die Entdeckung in einem Interview mit Newsweek . "Wichtig ist, dass sie durch Prozesse entstehen können, die nichts mit dem Leben, wie wir es kennen, zu tun haben. Daher sind organische Moleküle allein kein Beweis für Leben, wenn nicht genügend zusätzliche Beweise vorliegen, die nicht durch nichtbiologische - oder abiotische - Prozesse erklärt werden können".Perseverance hat die Neuentdeckungen mit dem "SHERLOC"-Instrument auf zehn vorab ausgewählten Zielobjekten am Kraterboden gefunden. SHERLOC steht für "Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals". Die Aufzeichnungen des Rovers genügen aber nicht für eine eindeutige Klärung, wie die beobachteten Moleküle entstanden sind. Die Wissenschaftler wollen sie erst in einem Labor genauer untersuchen, um weitere Rückschlüsse auf ihre Herkunft zu ziehen."Wenn diese Proben in irdische Laboratorien zurückgebracht werden, kann eine vielfältigere Palette von Instrumenten zur Untersuchung der Proben verwendet werden, auch mit höherer räumlicher Auflösung und mit viel größerer Spezifität und Empfindlichkeit", heißt es in dem Nature-Artikel. Das heißt aber auch, dass man auf die "Mars Sample Return" (MSR)-Mission warten muss, die frühestens Ende dieses Jahrzehnts von der Erde aus starten soll.