Reise im Rad: Mars-Rover hat schon wieder einen neuen Stein-Begleiter

Es ist kein großes Problem, sondern eher Teil des Alltags eines Gefährts auf rauem Terrain. Der Mars-Rover hat sich einen Stein-Begleiter eingefangen. Wie neue Aufnahmen zeigen, reist seit einigen Tagen im rechten Vorderrad ein Brocken mit. Er ist nicht der Erste.

Im Sommer letzten Jahres konnten wir darüber berichten , dass sich Perseverance ein felsiges Anhängsel eingefangen hatte. Das große Glück: Der Stein im Rad des Roboters, der Millionen Kilometer entfernt ist, macht keine Pannenhilfe nötig. Dieser reist wie auf einer Rutschbahn auf der Innenseite mit - bis heute. Etwas weniger als ein Jahr später bekommt das "Stein-Haustier", wie es die NASA liebevoll nennt, jetzt gute Gesellschaft: "Gestern machte es Bekanntschaft mit einem neuen Freund, der auf das rechte Vorderrad sprang, um ihm etwas beizustehen", so die nette Formulierung des Astrofotografen Simeon Schmauss.Eingefangen wurde der neue Begleiter von den sogenannten HazCams des Rovers, die ihren Blick auf Gefahren im zu durchquerenden Geländes richten, dabei aber auch die Räder des Rovers im Auge haben. Der neue Trittbrettfahrer taucht in den Aufnahmen zum ersten Mal am 27. Februar auf. Als den Wissenschaftlern der Stein dann nach der Übertragung der Bilder auf die Erde ins Auge gefallen war, wurde am 1. März eine genauere Analyse durchgeführt. Das Ergebnis: Ein Bild, das den neuen Felsen im rechten Rad zusammen mit seinem Mitreisepartner im linken Rad zeigt (Bild oben)Für den Vorgänger-Rover Curiosity waren Beschädigungen an den Rädern mit der Zeit zu einem immer größeren Problem geworden. Der felsige Untergrund hatte sich als deutlich scharfkantiger herausgestellt, als von den Konstrukteuren angenommen. Genau diese Erfahrung hat aber auch dazu geführt, dass bei Perseverance entsprechende Anpassungen vorgenommen wurden. Und so hatte die NASA auch im letzten Jahr schon bestätigt, dass man die Felsen in den Rädern des neuesten Mars-Rovers "nicht als Risiko einstuft".