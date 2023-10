2 Kilometer hoch: Perseverance gelingt Aufnahme von Mars-Wirbelwind

Staubteufel wurden auf dem Mars schon öfter beobachtet, jetzt ist dem Perseverance-Rover eine tolle weitere Aufnahme eines extra­terrestrischen Wirbelwindes gelungen, der die Forscher staunen lässt. Erst der Schatten verrät dabei die wahre Größe des Phänomens.

Noch viel höher

Zusammenfassung NASA-Rover Perseverance gelingt Aufnahme eines Mars-Staubteufels

Beobachtung fand am 899. Marstag der NASA-Mission statt

Staubteufel bewegte sich auf "Thorofare Ridge" mit 19 km/h

Wirbelwind befand sich circa 4 Kilometer entfernt vom Rover

Berechnete Breite des Staubteufels: rund 60 Meter, sichtbare Höhe: 118 Meter

Schatten des Staubteufels deutet auf größere Gesamthöhe hin

Wissenschaftler prognostizieren mögliche Gesamthöhe von etwa 2 Kilometern

Am 30. August, dem 899. Marstag der NASA-Mission, hatte der Perseverance-Rover einige seiner Augen auf das "Thorofare Ridge" gerichtet, ein Bergrücken am westlichen Rand des Jezero-Kraters auf dem Mars. Dann schiebt sich auf einmal ein klar erkennbarer Wirbelwind ins Bild, der auf dem Kamm von Osten nach Westen zu wandern scheint.Wie die NASA in ihrem Bericht beschreibt, zeigt sich hier der untere Teil eines marsianischen Staubteufels. Das Video wurde 20-fach beschleunigt und umfasst 21 Bilder, die in einem Abstand von vier Sekunden von den sogenannten Navcams aufgenommen wurden - Navigationskameras, von denen jeweils zwei auf der linken und rechten Seite des Mastes des Rovers angebracht sind.Die Bilddaten verraten, dass sich der Wirbelwind in rund 4 Kilometer Entfernung zum Rover befunden und mit rund 19 km/h bewegt hatte. Die Missionswissenschaftler errechnen außerdem eine Breite von rund 60 Metern, der sichtbare Teil des Wirbels kommt auf eine Höhe von 118 Metern.Wie die NASA erläutert, zeigt sich dem bloßen Auge hier aber nur ein sehr kleiner Teil des gesamten Phänomens. "Wir sehen die Spitze des Staubteufels nicht, aber der Schatten, den er wirft, gibt uns einen guten Hinweis auf seine Höhe", sagte Mark Lemmon, ein Planetenforscher am Space Science Institute in Boulder, Colorado, und Mitglied des Perseverance-Wissenschaftsteams.Laut Lemmon konnte man auf dem Mars bisher vor allem Staubteufel beobachten, die sich als vertikale Säulen zeigen. Deshalb trauen sich die Wissenschaftler auch eine vorsichtige Prognose zu: "Wenn dieser Staubteufel auch so konfiguriert ist, würde sein Schatten auf eine Höhe von etwa 2 Kilometern hindeuten."