Ungewöhnliche Bilder vom Mars: Roter Planet in "ultraviolett"

Die NASA hat neue Bilder vom Mars veröffentlicht, die den Planeten in einem erstaunlichen Farbspektrum zeigen. Dafür wurde der rote Planet an verschiedenen Punkten seiner Umlaufbahn um die Sonne mit einer speziellen Ultraviolett-Kamera aufgenommen.

Neue Einblicke garantiert

Zusammenfassung NASA veröffentlicht Bilder des Mars in erstaunlichem Farbspektrum

Fotos im Rahmen der MAVEN-Mission entstanden

MAVEN-Astronomen fotografierten den Planeten in verschiedenen Jahreszeiten

Ultraviolettaufnahmen geben Einblick in Wechsel der Jahreszeiten

MAVEN-Mission feiert 10-jähriges Bestehen

Violett stellt Ozon in der Marsatmosphäre dar, weiß-blaue Wolken/Dunst

Oberfläche in hellbraun/grün dargestellt

Es handelt sich dabei um Fotos, die im Rahmen der NASA-Mission "Mars Atmosphere and Volatile Evolution", kurz MAVEN, entstanden sind. Diese neuen Ultraviolettaufnahmen des Mars bieten damit erstmals atemberaubende Einblicke in den Wechsel der Jahreszeiten auf dem Planeten.Die MAVEN-Astronomen fotografierten den Planeten zunächst im Juli 2022. Das war die Sommersaison der südlichen Hemisphäre, als der Planet der Sonne am nächsten war. Später wurden dann im Januar 2023, nachdem die nördliche Hemisphäre des Mars den sonnenfernsten Punkt seiner Umlaufbahn passiert hatte, weitere Bilder aufgenommen. Die Jahreszeiten sind auf dem Mars etwa doppelt so lang wie auf der Erde, da das Marsjahr fast doppelt so lang ist wie das der Erde.MAVEN kann dabei mit einem speziellen Instrument, dem Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) Wellenlängen zwischen 110 und 340 Nanometern, also außerhalb des sichtbaren Spektrums aufzeichnen.Die violettfarbenen Bereiche auf den Fotos stellen das Ozon in der Marsatmosphäre dar, während die weißen und blauen Bereiche Wolken oder Dunst am Himmel des Planeten zeigen. Die Oberfläche des Planeten erscheint auf den neuen Bildern dann in hellbraun und grün. "Durch die Betrachtung des Planeten in ultravioletten Wellenlängen können Wissenschaftler Einblicke in die Marsatmosphäre gewinnen und Oberflächenmerkmale auf bemerkenswerte Weise betrachten", so die NASA in einer jetzt veröffentlichten Erklärung Die MAVEN-Mission der NASA feiert in diesem Herbst ihr 10-jähriges Bestehen. Seit September 2014 ist sie in der Umlaufbahn des Mars tätig.