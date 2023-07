relaisgate geht weiter: Anker tauscht alle NEP-Wechselrichter aus

Anker tauscht kostenlos alle Balkonkraftwerk-Wechselrichter aus. Nachdem unter anderem bei Deye das Fehlen eines sicherheitsrelevanten Relais entdeckt wurde, sind offenbar teilweise auch Wechselrichter von NEP betroffen.

Nach Deye ist jetzt auch NEP betroffen

Was ist da los?

Hier ist das Statement von Anker im Wortlaut: Die Sicherheit unserer Kundinnen und Kunden hat für Anker SOLIX absolute Priorität. Als Vorsichtsmaßnahme hat Anker SOLIX deshalb den Verkauf und die Auslieferung aller MI60-Wechselrichter (600 Watt) umgehend gestoppt und einen uneingeschränkten Austausch veranlasst.



Wir haben kürzlich festgestellt, dass bei einigen Exemplaren des MI60-Wechselrichters (600 Watt) ein Bauteil nicht mit einer bestimmten Sicherheitsvorschrift für den deutschen Markt konform ist. Obwohl diese Produkte in allen anderen Märkten sicherheitskonform sind, ergreifen wir alle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir uns strikt an alle geltenden Vorschriften halten.



Anker SOLIX bietet allen VerbraucherInnen, die im Besitz des MI60-Wechselrichters (600 Watt) sind, einen kostenlosen Umtausch gegen den Anker SOLIX MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) an. Das neue Produkt entspricht in vollem Umfang den neuesten lokalen Sicherheitsstandards.

Wie reagieren, wenn man so ein Balkonkraftwerk hat?

Wenn Sie einen MI60-Wechselrichter besitzen, befolgen Sie bitte folgende Schritte: Teilen Sie uns Ihre aktuelle Lieferadresse mit, damit wir den neuen MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) sowie ein neues Schuko-Kabel (5 Meter) für Sie bestellen können. Der Versand erfolgt ab Ende August. Dazu benötigen wir folgende Angaben von Ihnen:



E-Mail-Adresse

Vor- und Nachname des Empfängers

Straße und Hausnummer

Wohnort

Postleitzahl

Land

Wir lassen Ihnen ein vorfrankiertes Versandlabel für Ihre Rücksendung des alten MI60-Wechselrichters (600 Watt) und dem dazugehörigen Schuko-Kabel zukommen. Sobald Sie den neuen MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) und das neue Schuko-Kabel erhalten haben, entfernen Sie bitte den alten MI60-Wechselrichter vom Stromnetz (empfohlen wird morgens oder abends) und legen Sie diesen mit dem alten Schuko-Kabel wieder in die originale oder eine neutrale Verpackung. Verwenden Sie das von uns erhaltene Retourenlabel, um den alten MI60-Wechselrichter samt altem Schuko-Kabel innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden.



Wir entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten und versichern Ihnen, dass sich der Umtausch nur auf den MI60-Wechselrichter (600 Watt) bezieht. Alle anderen Bestandteile Ihres Anker SOLIX Balkonkraftwerkes sind davon nicht betroffen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne direkt auf diese E-Mail antworten. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen zurück.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe.

Ihr Anker Solix-Team



Zusammenfassung Anker bietet kostenlosen Umtausch gegen MI80-Wechselrichter

Problemfall Deye & NEP (Anker): fehlendes Relais

Sicherheit Kundinnen & Kunden hat Priorität

Neuer Wechselrichter entspricht lokalen Standards

Wie Anker per Pressemitteilung proaktiv mitteilte, wird der Hersteller alle 600-W-Wechselrichter vom Typ Anker MI60 gegen das neue Modell austauschen, das per Upgrade auch 800 W kann.Die VDE schreibt in der Norm VDE-AR-N-4105 vor, dass bei Wechselrichter keine Einfehlersicherheit genügt, was hier den sogenannten NA-Schutz betrifft. Der Netz- und Anlagenschutz schreibt vor, dass der Wechselrichter nur dann einspeisen darf, wenn er mit dem 230-V-Stromnetz verbunden ist. Einfehlersicherheit bedeutet, dass ein einziger Fehler im Gerät nicht dafür sorgen darf, dass dieser Schutz nicht mehr funktioniert.Konkret bedeutet das für die Wechselrichter: Es muss eine elektronische Abschaltung und ein Relais zur galvanischen Trennung geben. In zahlreichen Wechselrichtern fehlt nun allerdings dieses Relais. Vor allem Deye war hier als Problemfall aufgetreten, aber nun ist offenbar auch der Hersteller NEP betroffen, der die Wechselrichter für Anker fertigt.Anker hat zusammen mit dem oben genannten Statement eine kurze Anleitung dazu verfasst, wie es weitergeht. Sollte Euch Anker noch nicht proaktiv kontaktiert haben, dann könnt Ihr Euch mit den folgenden Schritten auch selbst an den Kundenservice wenden unter support@anker.com.Ich bin offen gestanden schon etwas schockiert, wie weite Kreise das Thema inzwischen zieht. Schließlich fertigt NEP nicht nur die Wechselrichter für Anker, sondern verkauft seine Geräte auch unter eigener Marke auf dem Markt und gehört hier selbst zu den großen Playern. Ich bin mir sicher, aus dieser Ecke werden wir in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Nachrichten hören.Für die Endkunden schließlich ist der Fall bei Anker eher positiv - schließlich bekommen so alle Solix-Balkonkraftwerk-Käufer kostenlos ein Upgrade auf den 800-W-Wechselrichter namens MI80. Dieser stammt übrigens nicht von NEP, sondern der geschwungenen Form nach von APsystems. Der APsystems EZ1 sieht dem MI80 auf jeden Fall verdächtig ähnlich. Und hier wird man hoffentlich doppelt und dreifach geprüft haben, ob das entsprechende Relais vorhanden ist.