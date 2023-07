Informatik wird in Niedersachsen Pflichtfach - oft ohne Fachlehrer

In Niedersachsen wird Informatik mit dem kommenden Schuljahr als Pflichtfach für die 10. Klassen starten. Das Problem besteht hier allerdings darin, dass in vielen Schulen keine entsprechenden Fach-Lehrer zur Verfügung stehen.

Weiterbildung zu schleppend

Zusammenfassung In Niedersachsen wird Informatik zum Pflichtfach für 10. Klassen.

Erprobungsphase mit 49 Schulen: Positives Feedback.

Umsetzung nach Ferien: Tausend Schulen müssen Informatik anbieten.

Weiterbildung für Lehrkräfte angeboten, aber wenig Teilnehmer.

Kaum Personal für Informatik im Lehramtsstudium.

Lehrkräfte aus anderen Fächern springen ein.

Der Umsetzung der neuen Regelung ging eine Erprobungsphase voraus, an der 49 Schulen teilgenommen haben. Aus diesen gab es positive Rückmeldungen, wie die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf das zuständige Landesministerium mitteilte. Die Schüler seien interessiert an dem Fach und würden das kreative und eigenständige Arbeiten schätzen, hieß es.Wenn die nun beginnenden Sommerferien enden, müssen fast tausend allgemeinbildende Schulen in Niedersachsen Informatik anbieten und eine Teilnahme ist für die Schüler der 10. Klassen verpflichtend. Bereits im kommenden Jahr sollen dann auch die 9. Klassen einbezogen werden. Von der Personaldecke an den Schulen wird dies allerdings nicht abgedeckt.Das Land hatte zwar bereits im Jahr 2019 begonnen, eine auf zwei Jahre angelegte Weiterbildung für Lehrkräfte anzubieten, doch wurde diese nicht annähernd in ausreichendem Maße durchlaufen. 225 Personen haben überhaupt erst mit der Weiterbildung begonnen, 150 konnten die Kurse bereits erfolgreich absolvieren. Angesichts dessen, dass es bisher auch kaum Personal gibt, das Informatik als Fachbereich im Lehramtsstudium bestreitet, fehlen letztlich viele Fachleute - wie viele genau, kann nicht einmal das Ministerium sagen.Immerhin eine positive Meldung gibt es darüber hinaus: Die Schulen selbst sind durchaus bestrebt, die Situation irgendwie gemeistert zu bekommen. Bisher soll es keinen Fall geben, in dem eine Bildungseinrichtung die Umsetzung der Pflichtfach-Regelung mangels Personals als nicht machbar ablehnt. Hier dürfte es darauf hinauslaufen, dass die Lehrkräfte aus den Bereichen Mathematik und den Naturwissenschaften einspringen und irgendwie versuchen, den Lehrplan zu vermitteln.