Nothing: OnePlus-Gründer plant wohl eine (transparente?) Smartwatch

Die von dem früheren Mitgründer des chinesischen Smartphone-Anbieter OnePlus geschaffene neue Smartphone-Marke Nothing arbeitet offenbar an einer Smartwatch . Derzeit verdichten sich die Hinweise, dass Carl Pei und sein neues Team bald in diesem Bereich mitmischen wollen.

Neue Belege entdeckt

Zusammenfassung Nothing, Smartphone-Marke von OnePlus-Mitgründer, plant wohl Smartwatch

"CMF by Nothing" wurde in Markenregistern einiger Länder aufgenommen

Hinweise darauf, dass es sich um Smartwatch handelt, gefunden

Design und Details des neuen Geräts noch unbekannt

Wireless-Kopfhörer von Nothing bereits erhältlich

Vermutlich transparentes Gehäuse für neue Smartwatch

Nothing bereitet derzeit die baldige Einführung seines zweiten Smartphones vor, das unter dem Namen Phone (2) eine Art Premium-Modell werden soll, bei dem unter anderem ein High-End-SoC von Qualcomm seinen Dienst tun wird. Weiterhin bietet man bereits seit einigen Jahren drahtlose Kopfhörer an. Bald könnte das Produktportfolio des Herstellers um eine Smartwatch wachsen.Schon vor einigen Monaten tauchten Hinweise auf, laut denen Nothing ein weiteres neues Produkt einführen will, das unter der Bezeichnung "CMF by Nothing" in den Markenregistern einiger Länder aufgenommen wurde. Bisher war allerdings unklar, um was für ein Produkt es sich dabei handeln würde.Der Twitter-User Mukul Sharma hat jetzt offenbar Belege dafür entdeckt, dass es sich bei "CMF by Nothing" um eine Smartwatch handeln könnte. So wird in der Datenbank der indischen Behörden für die Marktzulassung elektronischer Geräte seit Kurzem ebenfalls ein solches Gerät gelistet, das ausdrücklich in der Kategorie der Smartwatches eingeordnet ist.Mehr verrät der Eintrag bei der indischen BIS bisher noch nicht, sodass offen ist, ob es sich tatsächlich um eine Smartwatch oder nur um ein ähnliches Gerät handelt. Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass Nothing eine Art Fitness-Tracker plant, der nur allgemein als Smartwatch zu kategorisieren ist. Auch zum Design des neuen Geräts liegen noch keine Angaben vor. Vermutlich würde Nothing aber sein Konzept fortführen, auf möglichst transparente Gehäuse zu setzen, was auch bei einer Smartwatch durchaus attraktiv sein könnte.