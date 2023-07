Sicher zu Hause ankommen - So funktioniert Apple Check-in

Der Messaging-Dienst gehört seit jeher zu den mobilen Geräten von Apple . Mit iOS 17 führt Apple neu die Funktion "Check-in" ein. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsfunktion, mit der sich Kontakte und Familie auf dem Laufenden halten lassen, wenn man auf dem Heimweg ist.

Wie funktioniert Check-in auf dem iPhone und der Apple Watch?

Wie man Check-in auf iOS nutzt und sendet

Öffnet die Nachrichten-App auf Eurem iPhone.

Wählt einen Kontakt aus, um eine Nachricht zu senden.

Tippt auf das Plus-Symbol (+) unten links neben der Tippleiste.

Scrollt nach oben und sucht nach dem Check-in Symbol.

Beginnt und beendet die Einrichtung für die erstmalige Verwendung.

Tippt auf Einchecken senden.

Wählt Bearbeiten, um die Zeit zu verlängern oder das Teilen des Check-in zu beenden.

Was braucht man, bevor man Check-in nutzen kann?

Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen bei der Nutzung von Check-in

Welches iPhone- und welche Apple-Watch-Modelle sind mit Check-in kompatibel?

Apple iPhone XR

Apple iPhone XS (Max)

Apple iPhone SE

Apple iPhone 11 (Mini) und iPhone 11 Pro (Max)

Apple iPhone 12 (Mini) und iPhone 12 Pro (Max)

Apple iPhone 13 (Mini) und iPhone 13 Pro (Max)

Apple iPhone SE 2022

Apple iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max)

Apple Watch Serie 6

Apple Watch Serie 7

Apple Watch SE 2022

Apple Watch Serie 8

Apple Watch Ultra

Wird es auch für das iPad verfügbar sein?

Zusammenfassung Apple führt mit iOS 17 die Check-in-Funktion ein.

Check-in wird über die Nachrichten-App aktiviert

Check-in ist ab iOS 17 für iPhones und Watches ab WatchOS 10 verfügbar.

iPad-Kompatibilität ist noch nicht bestätigt.

Check-in nutzt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung.

Notruf-Funktion sendet automatisch Standort an den Kontakt.

Unter den zahlreichen Erweiterungen und Verbesserungen, die Apple für die Messages-App angekündigt hat, könnte Check-in die bisher wichtigste sein. Es handelt sich dabei um einen integrierten Standort-Tracker für Apples Messaging-Dienst, der gemeinsam mit verschiedenen Formfaktoren funktioniert. Wie könnt Ihr also davon profitieren?Wenn Ihr einem Kontakt eine Nachricht schickt, könnt Ihr ihm einen Check-in mit dem eingestellten Ziel schicken, das in iOS 17 Eure Heimatadresse unterstützt. Dein ausgewählter Kontakt wird benachrichtigt, wenn Ihr ankommt oder wenn es eine Verzögerung gibt, während Ihr auf dem Weg seid.Außerdem werden auch Eure Standortdaten und andere Informationen gesendet, was in Notfällen durchaus nützlich ist. Zurzeit sind das die zurückgelegte Strecke und der Status Eures Gerätes wie Akku und Netzsignal.Die Check-in-Funktion findet sich in der Nachrichten-App von iOS. Wenn man einem Kontakt eine Nachricht schickt, lässt sich die Funktion über das aktualisierte Menü aufrufen. Zudem ist vor dem Einchecken eine kurze Einrichtung erforderlich.Es gibt zwei Parameter, die man bei der Einrichtung auswählen kann: eingeschränkt und vollständig. Wenn man die erste Option auswählt, werden der letzte Standort des iPhones oder der Apple Watch , sowie der Batterie- und Netzwerkstatus angezeigt. Bei der zweiten Option wird ein detaillierter Routenverlauf auf der Karte angezeigt und der Ort, an dem das iPhone zuletzt entsperrt oder die Apple Watch abgenommen wurde.Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Check-in:Das iPhone sollte automatisch erkennen, ob man an seinem Ziel angekommen ist und den Kontakt auf der anderen Seite benachrichtigen. Wenn man sich verspätet, erscheint ein Pop-up-Menü, auf das man reagieren muss, indem man die Reisezeit verlängert oder den Check-in ganz beendet. Wenn man nicht reagiert, wird eine Benachrichtigung an den Kontakt gesendet.Wer während der Nutzung von Check-in einen Notruf absetzt, dann wird der Standort sofort an die Kontaktperson auf der anderen Seite des Chats gesendet, unabhängig davon, ob man am Ziel angekommen ist oder nicht.Da Check-in standortbezogene Dienste nutzt, muss die Apple Watch oder das iPhone über eine Mobilfunkfunktion und eine aktive Datenverbindung verfügen. Dadurch werden Routenverlauf und aktuelle Koordinaten auf der Karte angezeigt. Beides wird zusammen mit anderen Daten an den ausgewählten Empfänger gesendet, dem man eine Nachricht schickt.Wie beim Versenden von Nachrichten und Inhalten über die Nachrichten-App verwendet Check-in eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, dass die Daten, einschließlich des Standorts, gesichert und nur für einen selbst und die ausgewählten Kontakte sichtbar sind.Check-in ist mit iPhones kompatibel, die mit iOS 17 laufen. Die Funktion wurde in den Beta-Versionen dieser Betriebssysteme aktiviert, während sie für die Öffentlichkeit erst mit der endgültigen Version von iOS 17 verfügbar sein wird, die im September veröffentlicht wird. Hier sind die iPhone-Modelle, die von Check-in unterstützt werden:Für Apple Watches sollte das Wearable auf watchOS 10 aktualisiert werden. Momentan verfügt nur die Beta-Version von iOS über die Check-In-Funktion, aber es wird erwartet, dass sie in der endgültigen Version von watchOS 10 im Herbst enthalten sein wird.Es gibt keinen Hinweis darauf, ob Check-in auch auf Apples iPad und iPad Pro Tablets aktiviert wird. Aber da einige iPad-Modelle über eine Mobilfunkverbindung verfügen, wird Apple die Funktion wahrscheinlich später erweitern.Was haltet Ihr von der neuen Check-in-Funktion in iOS 17 und watchOS 10? Werdet Ihr sie aktivieren? Für welche Szenarien haltet Ihr die neue Funktion sinnvoll? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare.