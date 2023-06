iOS 17 merkt sich alten Passcode nach Wechsel vorsichtshalber noch

Die kommende Version des Mobile-Betriebssystems iOS 17 soll Nutzern endlich die Angst vor einer regelmäßigen Aktualisierung ihres Passcodes nehmen. Dafür merkt sich das Apple-System die alte Zugangskennung nach einem Wechsel noch für einige Zeit.

Apple ID-Problem noch ungelöst

Zusammenfassung iOS 17 merkt sich alte Zugangskennung für 72 Stunden.

Nutzer müssen sich nicht mehr vor Vergessen fürchten.

Nach Zurücksetzen kann neue Kombination ausgewählt werden.

Apple sucht nach Lösung für Problem, aber noch keine Änderungen.

Nutzer sollten sich neue Kennungen überlegen.

Wer längere Zeit stets die gleiche Passphrase genutzt hat, um den Zugang zum iPhone zu schützen, sollte sich hier durchaus mal etwas Neues einfallen lassen. Denn ein regelmäßiger Passwortwechsel hilft bereits dabei, die Sicherheit eines Gerätes vor fremdem Zugriff deutlich zu steigern. Nutzer meiden diesen Ratschlag aber regelmäßig, auch weil es mit Anstrengungen verbunden ist, sich eine neue Kennung einzuprägen. Und natürlich mit der Sorge, den neuen Code am nächsten Tag wieder vergessen zu haben.Das kommende iPhone-Betriebssystem wird sich dieses Problems annehmen. iOS 17 wird sich die alte Zugangskennung für einen Zeitraum von 72 Stunden nach der Änderung merken. Sollte man dann tatsächlich den neuen Passcode vergessen haben, kommt man über den entsprechenden Link unter der Eingabe-Option weiter. Dort lässt sich dann mit der Eingabe der vorher genutzten Kennung die neue Auswahl wieder zurücksetzen, berichtet MacRumors Es muss also niemand mehr befürchten, den Zugang zu wichtigen Daten oder auch nur seinem Telefon zu verlieren, weil man sich eine neue Zahlenfolge nicht merken konnte. Nach dem Zurücksetzen kann man dann eine neue Kombination auswählen, die man sich vielleicht besser merken kann.In der ersten Beta-Version von iOS 17 ist es allerdings immer noch möglich, das Passwort eines Apple ID-Accounts mit dem Passcode eines iPhones zu ändern, obwohl ein Bericht des Wall Street Journal im Februar auf Fälle hinwies, in denen Diebe den Passcode eines iPhone-Benutzers in der Öffentlichkeit ausspioniert und dann das Gerät gestohlen haben, um weitreichenden Zugriff auf das Gerät zu erhalten. Apples Chef für Softwareentwicklung, Craig Federighi, erklärte dazu, dass Apple weiterhin "nach anderen Möglichkeiten sucht, dieses Problem zu lösen", aber bisher noch keine Änderungen vorgenommen wurden.